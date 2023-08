Qu’est-il arrivé? AMD a confirmé que ses nouvelles cartes graphiques RDNA 3 de classe « enthousiaste » arriveront sur le marché au troisième trimestre 2023. Dans le cadre de l’appel aux résultats du deuxième trimestre de la société cette semaine, la PDG Lisa Su a déclaré que les GPU à venir viendront compléter le portefeuille de GPU Radeon 7000 de l’entreprise après le récent lancement des modèles RX 7600 grand public.

Avant le lancement du RX 7600, AMD a également sorti quelques cartes RDNA 3 haut de gamme, dont le RX 7900 XTX et le RX 7900 XT, tous deux basés sur le GPU Navi 31. La société a également présenté une nouvelle déclinaison Radeon RX 7900 GRE, bien qu’elle soit principalement destinée au marché chinois.

Alors que Su n’a pas nommé les cartes de classe « enthousiaste » à venir, des spéculations en ligne suggèrent qu’elles pourraient inclure la série RX 7800 XT ou même la RX 7950. Cela dit, AMD décrit officiellement les SKU RX 7900 comme étant de classe « ultra-enthousiaste » dans ses supports marketing, ce qui indique que l’entreprise pourrait seulement faire référence à la série RX 7800, notamment le 7800 XT, lorsqu’elle parle de la catégorie « enthousiaste ».

Cette chaîne de pensée concorde également avec les rumeurs antérieures selon lesquelles la société sortira les séries de cartes RX 7800 et RX 7700 d’ici la fin de ce trimestre. Des communiqués indiquent également qu’un stock important accumulé de RX 6900/6800 pourrait être l’une des principales raisons du retard dans le lancement des SKU mentionnés ci-dessus. Un problème non spécifié avec le déploiement de Navi 32 aurait également pu retarder l’arrivée des nouveaux modèles.

Aux côtés de sa roadmap des produits immédiats, AMD a également partagé de mauvaises nouvelles financières lors de son dernier appel aux résultats. La société a enregistré une baisse de 18% de ses revenus trimestriels par communiqué à l’année précédente et une perte d’exploitation de 20 millions de dollars, alors même que le marché des PC montrait des signes de reprise après plusieurs trimestres de chute précipitée. Les revenus du deuxième trimestre d’AMD se sont élevés à 5,36 milliards de dollars, tandis que son bénéfice net GAAP s’est établi à 27 millions de dollars, en baisse de 93% par communiqué à la même période de l’année dernière.

Malgré les revenus et les bénéfices nets inférieurs, l’action d’AMD a augmenté de 5% pour atteindre 123,5 dollars par action lors des échanges après la fermeture du marché mardi. Selon les analystes, cela est dû à l’optimisme généralisé à l’égard des actions liées à l’IA, qui ont connu une forte augmentation des investissements ces derniers mois. Au cas où vous vous poseriez la question, AMD est l’une de ces sociétés dont les processeurs et les GPU sont largement utilisés pour la formation de l’IA et les modèles de réseaux neuronaux, ce qui explique pourquoi les actions de la société sont très demandées parmi les investisseurs boursiers malgré les résultats décevants du deuxième trimestre.

