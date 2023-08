Algorithme conçu pour identifier les astéroïdes découvre un objet potentiellement dangereux de 600 pieds lors d’un test

Qu’est-il arrivé? Le test d’un nouvel algorithme conçu pour identifier les astéroïdes potentiellement dangereux a découvert un objet spatial correspondant à cette description. Destiné à être utilisé dans le futur Observatoire Vera C Rubin au Chili, l’algorithme a confirmé la présence d’un rocher mesurant 600 pieds de longueur qui pourrait se rapprocher dangereusement de notre planète.

L’algorithme HelioLinc3D a été testé sur des données provenant du système d’alerte précoce des impacts d’astéroïdes Terrestrial-impact Last Alert System, ou ATLAS, financé par la NASA et développé par l’Université d’Hawaï.

Le test a identifié le rocher de 600 pieds de long, qui a été nommé 2022 SF289. Étant donné que son diamètre est supérieur à 406 pieds et qu’il pourrait se trouver à moins de 5 millions de miles de l’orbite de la Terre autour du soleil, il a été désigné comme un astéroïde potentiellement dangereux.

En consultant le site web toujours préoccupant du Lanceur d’astéroïdes et en choisissant New York comme point d’impact, on peut avoir une idée des dégâts que 2022 SF289 pourrait causer s’il nous frappait. En sélectionnant une vitesse moyenne d’astéroïdes de 18 km/s et un angle d’impact de 45 degrés, un objet de cette taille laisserait un cratère d’un peu plus de 1600 pieds de large et presque 340 pieds de profondeur, frappant avec la force de 172 mégatonnes de TNT et vaporisant 146 personnes. Il y aurait également une onde de choc massive et une rafale de vent de 24 km/s, tuant des millions de personnes.

Mais nous pouvons respirer un soupir de soulagement car on ne s’attend pas à ce que l’astéroïde représente une menace pour la Terre dans un avenir prévisible – les projections de sa trajectoire orbitale montrent que le plus proche qu’il se rapprochera de notre planète est de 140 000 miles.

La découverte de 2022 SF289 confirme également que l’algorithme peut être utilisé pour trouver des astéroïdes plus dangereux lorsque l’Observatoire Rubin sera opérationnel dans quelques années.

« En démontrant l’efficacité réelle du logiciel que Rubin utilisera pour rechercher des milliers d’astéroïdes potentiellement dangereux encore inconnus, la découverte de 2022 SF289 nous rend tous plus sûrs », a déclaré Ari Heinze, principal développeur de l’algorithme HelioLinc3D.

2022 SF289 n’a pas été initialement identifié car il est passé devant les étoiles brillantes de la Voie lactée, ce qui rendait difficile de le voir. Un astéroïde de 200 pieds qui a frôlé la Terre le mois dernier n’a été détecté que deux jours plus tard alors qu’il voyageait vers nous depuis le soleil et était donc caché par l’éclat de l’étoile.

L’algorithme fonctionne en traitant des observations prises sur plusieurs nuits. Heinze a expliqué à The Reg que les algorithmes normaux essayent de découvrir un astéroïde en se basant sur une seule nuit de données, et ne peuvent pas découvrir les astéroïdes qui ont été repérés seulement deux ou trois fois en raison de fausses détections comme l’éclat des étoiles.

« La puissance de HelioLinc3D réside dans le fait que nous pouvons faire des découvertes ‘impossibles’ d’astéroïdes qui n’ont jamais été repérés quatre fois en une seule nuit. Pour ce faire, nous trouvons d’abord tous les ensembles de deux ou trois détections alignées sur une nuit donnée. La grande majorité d’entre eux sont des déchets, mais certains sont de vrais astéroïdes », a-t-il expliqué à la publication. HelioLinc3D utilise des facteurs tels que la gravité du Soleil et la mécanique orbitale pour évaluer les objets.

« Chacun de ces ensembles, individuellement, ressemble à des déchets – et des milliers d’ensembles similaires chaque nuit le sont vraiment – mais le fait que cette séquence particulière de observations s’aligne le long d’une orbite parfaite de nuit en nuit prouve qu’elles correspondent à un vrai astéroïde. »

