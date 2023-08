Western Digital commence l’échantillonnage de ses disques durs de 28 To « UltraSMR » pour le marché des entreprises

En contexte: L’enregistrement magnétique en ardoise (SMR) permet d’augmenter la densité de stockage sur les disques durs en chevauchant partiellement les pistes de données, mais il entraîne également des performances plus lentes lors des opérations d’écriture par communiqué aux disques traditionnels basés sur le PMR. Pourtant, Western Digital continue d’améliorer la technologie pour offrir de nouveaux niveaux de densité à ses clients d’entreprise.

Lors de son dernier appel de résultats concernant le quatrième trimestre de l’exercice fiscal 2023, Western Digital (WD) a confirmé ses projets de lancement d’un nouveau modèle de disque dur (HDD) pour les clients « hyperscalers ». Le disque dur de 28 To utilisera les têtes d’enregistrement ePMR 2 de l’entreprise avec une disposition de pistes UltraSMR, qui selon WD, sont déjà bien connues dans le secteur de l’entreprise.

Le PDG de WD, David Goeckeler, a déclaré que l’échantillonnage des nouveaux modèles de HDD de 28 To commencera bientôt, offrant ainsi un produit « à la pointe de la technologie » construit à partir des technologies ePMR et UltraSMR pour une qualification dans les environnements de production. De même, la société est apparemment prête à augmenter la production dès que la phase de « qualification rapide » sera terminée.

Actuellement, WD expédie des disques durs de 26 To, qui utilisent déjà des pistes de données UltraSMR chevauchantes introduites il y a un an auprès d’un groupe restreint de grands clients cloud et data centers. Les hyperscalers ont testé et qualifié ces disques durs, en apprenant comment ils se comportent et fonctionnent, de sorte que WD est convaincu qu’un nouveau modèle UltraSMR de 28 To sera adopté et déployé rapidement et sans problème.

Comme l’explique la documentation officielle de WD, les têtes ePMR augmentent la densité de bits inscrits grâce à un courant électrique supplémentaire appliqué sur le pôle principal de la tête d’écriture. Pendant ce temps, UltraSMR augmente le nombre de « bandes en ardoise » (c’est-à-dire des pistes chevauchantes), offrant environ 20% de capacité de stockage supplémentaire par communiqué aux plateaux conventionnels à enregistrement magnétique (CMR).

Pour amener UltraSMR et les disques durs SMR de 28 To sur le marché de l’entreprise, WD a apparemment dû utiliser un ensemble de technologies auxiliaires en plus d’UltraSMR et de l’ePMR 2. Ces solutions avancées comprennent des actionneurs à trois étages avec des têtes bidimensionnelles (TDMR), OptiNAND, Distributed Sector (DSEC) et un algorithme de correction d’erreur exclusif (ECC) conçu pour éviter la corruption des données entre les pistes SMR de plus en plus proches.

Alors que WD accroît sa dépendance à l’enregistrement magnétique en ardoise, Seagate mise tout sur sa technologie d’enregistrement assisté par la chaleur (HAMR) propriétaire associée à des solutions traditionnelles d’enregistrement magnétique perpendiculaire (PMR). Les disques durs SMR de 28 To de WD devraient concurrencer sur le marché de l’entreprise les disques PMR HAMR de 32 To de Seagate, qui offrent des capacités de stockage plus élevées et des niveaux de performances plus cohérents et prévisibles.

