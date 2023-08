L’élégant adaptateur d’alimentation 12VHPWR de Corsair aide à prévenir la fonte des connecteurs à 16 broches.

En contexte: Plusieurs entreprises de hardware ont proposé des solutions pour remédier à la fonte des connecteurs à 16 broches sur certaines cartes Ada Lovelace, en particulier la RTX 4090. Corsair se joint à la fête avec sa propre version : un pont à 180 degrés qui élimine les contraintes et a aussi un bon aspect.

Les incidents de fonte des connecteurs sur les cartes RTX 4090 ont commencé à apparaître en octobre dernier. Bien qu’il n’y ait pas eu un grand nombre de cas, il y a eu suffisamment de communiqués pour dissuader certaines personnes d’acheter la carte graphique de 1 600 $ de NVIDIA (si le prix n’a pas déjà fait le travail).

Il a finalement été découvert que le problème se produisait lorsque le câble appuyait et se pliait contre le côté d’un boîtier, près du connecteur. Cela se produisait également lorsque le connecteur à 16 broches n’était pas entièrement inséré dans l’en-tête de la carte graphique.

Nous avons vu quelques entreprises proposer des solutions pour remédier au problème des connecteurs fondus, mais le pont d’alimentation GPU 12VHPWR de Corsair est sans doute l’un des plus stylés.

L’adaptateur 12VHPWR à 180 degrés empêche les câbles d’alimentation de presser contre le côté du boîtier, ce qui soulage les composants. Corsair affirme qu’il peut supporter des températures allant jusqu’à 105 degrés. Il est également indiqué qu’il n’est pas compatible avec les cartes Asus ROG STRIX et TUF Gaming GeForce RTX de la série 40 en raison de leurs connecteurs d’alimentation rotatifs. Il y aura probablement d’autres cartes personnalisées qui ne sont pas compatibles, mais Corsair travaille apparemment à la révision de l’adaptateur pour qu’il s’adapte à davantage de produits.

Tom’s Hardware note qu’il manque actuellement beaucoup d’informations sur la page du produit, notamment le fait que le pont est expédié avec des capuchons snap-on noirs et blancs, afin que ceux qui possèdent un boîtier blanc ne gâchent pas leur esthétique.

Le pont de Corsair n’est toujours pas disponible à l’achat, d’où les informations manquantes. Les autres adaptateurs à 180 degrés et à 90 degrés coûtent environ 40 $ ou moins, donc celui-ci pourrait être dans la même gamme de prix.

Plus tôt cette année, MSI a proposé une réponse étonnamment simple mais efficace au problème de fonte des GPU en ajoutant des embouts de connexion de couleurs vives. Si les utilisateurs ne peuvent plus voir aucune couleur une fois que le câble est inséré, cela indique que la connexion est solide. Quant à Gigabyte, il a « supprimé » une partie de la RTX 4090 (ci-dessus) pour cacher la connexion à 16 broches et changer la direction dans laquelle elle est orientée, offrant ainsi beaucoup d’espace pour les câbles. Heureusement, une nouvelle caractéristique 12v pourrait signifier la fin des connecteurs d’alimentation qui fondent.

