Meta veut augmenter l’engagement en utilisant des chatbots AI avec des personnages, incluant Abraham Lincoln et un surfeur

Perspective d’avenir : Meta prévoit de se lancer dans le domaine de l’IA générative afin de stimuler l’engagement sur ses plateformes de médias sociaux, mais avec une légère différence. Le géant de la technologie aurait l’intention de lancer une gamme de bots avec différentes personnalités, dont l’une imitant la personnalité d’Abraham Lincoln.

D’après un communiqué du Financial Times, les chatbots de Meta auront pour principale fonction de fournir une nouvelle fonction de recherche et de proposer des recommandations. C’est quelque chose que de nombreux chatbots font, mais les versions de Meta offriront une fonctionnalité amusante : des personnalités variées. En plus de Lincoln, il y en aura également un qui donnera des conseils de voyage dans le style d’un surfeur.

Les experts ont déclaré au FT que les chatbots pourraient également collecter une multitude de données liées aux intérêts des utilisateurs, ce qui aiderait l’entreprise à améliorer sa publicité ciblée. Évidemment, cela n’attirera pas les utilisateurs, compte tenu de l’historique de Meta. La société paie 725 millions de dollars aux utilisateurs pour des violations de la vie privée liées au scandale de Cambridge Analytica. Vous pouvez voir comment réclamer votre participez ici.

Meta ne sera pas la première entreprise à utiliser des chatbots alimentés par l’IA avec des personnalités. Character.ai fait la même chose, offrant aux utilisateurs la possibilité de discuter avec un Elon Musk simulé, Hamlet, Mario et bien d’autres. Vous pouvez même créer votre propre personnage.

En février dernier, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé que l’entreprise créait un nouveau groupe de produits de premier niveau qui se concentrera sur l’implémentation de l’IA générative dans ses services, permettant ainsi des expériences « enchantantes » pour les utilisateurs, ce qui semble maintenant être une référence aux chatbots.

Lors de l’appel aux résultats de Meta pour le deuxième trimestre – le plus réussi depuis 2021 – Zuckerberg a mentionné que les recommandations alimentées par l’IA ont permis à Reels d’attirer 200 milliards de vues par jour sur Facebook et Instagram.

L’essor de l’IA générative a relégué le buzzword de l’industrie technologique, le métaverse, au second plan cette année. Reality Labs, la division responsable des ambitions de VR/AR de Meta, a encore perdu 13,7 milliards de dollars au deuxième trimestre, portant ses pertes totales depuis 2020 à plus de 40 milliards de dollars. Zuckerberg reste indéfectible, bien sûr, et estime que les deux technologies pourraient se synergiser pour produire un chatbot avatar dans le métaverse. « Zuckerberg consacre toute son énergie et son temps à réfléchir à cela », a déclaré une personne bien informée.

