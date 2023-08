Lenovo pourrait développer une nouvelle console de jeux portable appelée Legion Go

Rumeur persistante : Lenovo serait apparemment sur le point d’entrer sur le marché de plus en plus encombré des PC portables. Le géant de la technologie chinois préparerait un appareil appelé le Legion Go qui sera expédié avec Windows 11, tout comme l’Asus ROG Ally. Il est également équipé d’une puce AMD et d’un écran de 8 pouces.

Les informations sur le PC portable de Lenovo proviennent exclusivement de Windows Centra. La publication cite des sources anonymes, il faudra donc prendre cette information avec des pincettes, mais avec la popularité croissante des PC portables, il est facile d’imaginer que Lenovo développe un autre appareil pour concurrencer des produits comme le Steam Deck.

Le communiqué indique que le Legion Go disposera d’une des puces Phoenix d’AMD, qui ont été annoncées plus tôt cette année. Le fait qu’il porte le nom Legion de Lenovo, utilisé sur ses produits axés sur les jeux tels que les moniteurs et les ordinateurs portables, indique qu’il s’agit d’un appareil principalement axé sur les jeux, comme on peut s’y attendre.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de Lenovo travaillant sur un PC portable de jeu. En octobre 2021, des images d’un appareil basé sur Android (ci-dessus) appelé le Lenovo Legion Play ont été publiées par Liliputing. Décrit comme la première console de jeu en cloud Android, il était censé comporter un écran FHD 16:9 de 7 pouces sans bordures (bien qu’il n’ait pas été sans bordures), un HDR 10, des contrôleurs intégrés, des haut-parleurs doubles, une double vibration et une batterie de 7 000 mAh.

Lenovo devait présenter le Legion Play lors de sa présentation au Mobile World Congress 2021, mais il n’est jamais apparu, probablement parce que la société craignait les comparaisons avec le Steam Deck qui allait bientôt sortir. Cela est compréhensible, étant donné que le Play était basé sur Android/le nuage.

Le Legion Play n’est jamais arrivé, peut-être parce que Lenovo a décidé de développer un appareil plus puissant basé sur Windows 11 qui pourrait mieux rivaliser avec le PC portable de Valve et l’Asus ROG Ally.

Certaines des supposées caractéristiques du Legion Go comprennent un écran de 8 pouces, d’un pouce plus grand que les écrans de l’Ally et du Steam Deck.

Le jeu portable a connu une énorme résurgence de popularité depuis le lancement de la Nintendo Switch en 2017, qui est désormais la troisième console la plus vendue de tous les temps. L’arrivée du Steam Deck a été une révélation pour les fans de PC – l’appareil de Valve devrait franchir le cap des « 3 millions d’unités vendues » cette année. Nous avons également l’Asus ROG Ally, le GPD Win 4, l’Ayaneo 2, et bien d’autres. Si Lenovo sort le Legion Go, il devra proposer quelque chose d’exceptionnel pour se démarquer de la concurrence.

