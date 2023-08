Test de l’Asus ROG Ally : Presque là, mais pas tout à fait.

Asus est l’une des marques les plus importantes sur le marché du hardware informatique, il n’est donc pas surprenant qu’ils soient les premiers grands fabricants de hardware à sortir un PC de jeu portable. Alors que les marques plus petites de boutique en provenance de Chine ont lancé la folie des PC de jeu portables, il incombe aux géants de l’industrie de faire avancer les choses et de propulser les PC de jeu portables dans le grand public.

Valve a réussi à captiver le grand public du jeu avec le Steam Deck, malgré la faible expérience de la société dans la création de produits matériels. Asus peut-il reprendre le flambeau de Valve et convaincre les masses que les PC portables représentent l’avenir du jeu sur PC ? Explorons cela dans notre revue du Asus ROG Ally.

Caractéristiques et Design

En ce qui concerne le design, le Asus ROG Ally a un look très typé gaming. Les sticks analogiques jumeaux et les coins coupants ainsi que les ouvertures des haut-parleurs découpées à angle droit et les bagues RVB autour des sticks analogiques, ainsi que les stickers holographiques dans les coins extérieurs de l’appareil présentant le logo ROG devraient dissiper tout doute quant à l’objectif principal du portable.

Heureusement, Asus n’est pas allé trop loin ; les concepteurs se sont assurés que les coins ne soient pas trop tranchants pour le confort et, heureusement, les deux bagues RVB sont les seuls éléments RVB de l’Ally. En haut, on trouve des boutons de commande et des déclencheurs ainsi qu’une sélection de ports, tandis que l’arrière abrite deux boutons de palette, deux prises d’air doubles et un autre sticker holographique. En haut, il y a également deux larges sorties d’air.

Nous aimons le design du Asus ROG Ally, mais nous l’aimerions encore plus s’il était noir.

La couleur blanche confère à l’appareil une sensation de luxe, mais elle peut finalement produire l’effet inverse une fois que le processus de jaunissement commence. Néanmoins, nous pouvons comprendre pourquoi les concepteurs d’Asus ont choisi cette couleur, car le contraste entre le corps clair et les teintes plus foncées de l’écran, de ses bords et des commandes est assez attrayant.

La qualité de construction est excellente. L’appareil est solide et ne plie pas ou n’émet aucun bruit de craquement, peu importe combien vous essayez de le tordre. La sensation de tenir un morceau de hardware bien construit ne diminue pas lorsque vous saisissez l’appareil. Le ROG Ally dégage une aura de solidité et de densité, et le plastique légèrement texturé est très agréable au toucher.

Six vis à tête Phillips fixent le panneau inférieur et sont relativement faciles à retirer. Cependant, l’une des vis était légèrement rayée avant même que nous ne la manipulions avec un tournevis, ce qui suggère que les vis utilisées pourraient ne pas être de la meilleure qualité. Ouvrir le panneau inférieur expose le PCB rouge lisse, la batterie de 40 Wh, le système de refroidissement à deux ventilateurs et le seul slot M.2 rempli d’un SSD NVMe PCIe Gen4 de 512 Go fabriqué par Micron. Remplacer le SSD interne est simple, contrairement au Steam Deck. Félicitations à Asus pour avoir rendu les choses simples.

Avec seulement 1,34 livre, le ROG Ally est impressionnant compte tenu de tout ce qui est logé dans le châssis. L’appareil est également relativement fin pour un PC de jeu portable, avec un point le plus épais mesurant jusqu’à 1,27 pouces. Un corps légèrement plus épais pourrait éventuellement offrir une meilleure prise en main, mais tel quel, c’est tout à fait gérable. À 11,02 pouces de large, l’Ally est assez mince par communiqué à la plupart des autres PC de jeu portables, bien qu’il soit encore plus large que, par exemple, la Nintendo Switch OLED.

Outre l’Ally lui-même, le package comprend un chargeur de 65 W, un support en plastique quelque peu fragile orné du logo ROG et plusieurs livrets de documentation. Un autre avantage, cette fois-ci sous forme de logiciel, est un abonnement Xbox Game Pass Ultimate de trois mois que les propriétaires peuvent récupérer lorsqu’ils se connectent à l’application Xbox pour la première fois.

Le ROG Ally est vendu 700 $ . Pour ce prix, vous obtenez un écran 1080p de 7 pouces, l’APU Z1 Extreme qui comprend une CPU Zen 4 à huit cœurs et un GPU Radeon 780M iGPU à 12 CU basé sur l’architecture RDNA 3. L’appareil est expédié avec le SSD NVMe de 512 Go mentionné ci-dessus et 16 Go de mémoire double canal fonctionnant à 6400MT/s.

Ergonomie

Malgré les coins tranchants, l’ergonomie du ROG Ally n’est pas compromise. L’appareil est très confortable à tenir et nous n’avons pas ressenti d’engourdissement dans les doigts ou les bras lors de sessions de jeu prolongées, à condition de reposer nos coudes sur une surface légèrement molle et surélevée.

L’appareil ne paraît pas trop lourd dans les mains et nous n’avons pas eu besoin de déplacer le poids entre les mains toutes les 20 minutes lors de longues sessions de jeu, ce qui est parfois le cas avec le Steam Deck.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les poignées auraient pu être légèrement plus épaisses. Ne vous méprenez pas, le ROG Ally offre une socket ferme et stable, mais des poignées plus substantielles amélioreraient le confort. Par exemple, des poignées assez grandes sur le Steam Deck donnent l’impression que la console ne pourrait glisser de vos mains que si quelqu’un essayait délibérément de la retirer.

Alors que la tenue de l’Ally est confortable et permet une socket relativement ferme, nous n’aimons pas l’emplacement des deux boutons de palette en bas de l’appareil. Si vous avez tendance à tenir des manettes de jeu de manière à ce que vous reposiez vos doigts sur les pare-chocs ou entre les pare-chocs et les déclencheurs, vous trouverez les palettes inférieures positionnées entre vos doigts du milieu et de l’annulaire, ce qui n’est pas idéal.

La seule façon pour nous d’avoir les palettes directement sous nos doigts du milieu est de reposer nos index sur les déclencheurs ; mais ensuite, les pare-chocs deviennent difficiles à atteindre, nous obligeant à déplacer nos index entre les déclencheurs et les pare-chocs dans n’importe quel jeu qui mappe les commandes fréquemment utilisées sur un ou les deux pare-chocs.

Actuellement, vous pourriez penser que vous pouvez simplement attribuer les pare-chocs aux palettes inférieures et terminer la journée. Malheureusement, cela n’est pas possible si vous prévoyez d’utiliser des fonctions secondaires sur le contrôleur, telles que lancer la fonction Affichage des tâches Windows ou appeler le clavier à l’écran – une fonctionnalité indispensable à notre test, compte tenu du mauvais fonctionnement de Windows sur les appareils sans clavier ni pavé tactile.

Nous aimons beaucoup le câble de charge super long. Il est parfait pour les sessions de jeu sur le canapé et le lit, et le clip en caoutchouc inclus permet aux utilisateurs de fixer le câble et de le laisser simplement tomber lorsqu’ils jouent et se chargent au lieu de se plier vers le bas, ce qui exerce également une légère force sur l’appareil et le rend légèrement moins confortable à tenir lorsqu’il est branché.

Commandes/Entrées, Audio et Connectivité

Le Asus ROG Ally propose la combinaison habituelle de commandes et d’entrées que l’on trouve sur de nombreux autres PC portables de jeu. Cela inclut des sticks analogiques jumeaux, quatre boutons de face, des boutons Start et Select, deux boutons supplémentaires pour ouvrir le panneau Command Center et Armory Crate, un D-pad, deux boutons d’épaule de chaque côté, deux palettes inférieures, un bouton d’alimentation incorporant un scanner d’empreintes digitales et un bouton de volume.

Commençons par les sticks analogiques jumeaux, un élément essentiel de tout PC de jeu portable. Bien que les manettes analogiques aient une forme concave confortable et offrent une excellente socket, les sticks eux-mêmes semblent assez bon marché. Cela est dû à leur manque de résistance caractéristique lorsqu’ils sont déplacés, une caractéristique que l’on retrouve dans les manettes Xbox One, DS4 ou 8BitDo Ultimate.

Malgré tout, en termes de précision, ils sont bien meilleurs que les sticks JoyCon de la Switch et offrent une entrée assez précise lors du jeu. Les deux sticks analogiques sont mécaniques et non de type Hall Effect, ce qui indique qu’ils sont susceptibles de présenter une dérive du stick plus tôt ou plus tard. Au moins, ils sont assez faciles à remplacer. Il vous suffit de dévisser les deux cartes filles, puis de dévisser les mécanismes des sticks. Pas besoin de souder.

Les quatre boutons de face sont agréables au toucher, plats et assez larges. Les lettres sont gravées sous le plastique, il n’y a donc aucun risque que les marquages s’estompent avec le temps. En revanche, ils bougent beaucoup et font un peu de bruit lorsqu’ils sont pressés. Ce n’est pas une performance formidable, plusieurs utilisateurs et certains tests signalant que leurs boutons se bloquaient. Bien que nous n’ayons pas rencontré le problème, nous pensons néanmoins qu’Asus aurait pu faire un bien meilleur travail dans ce domaine.

Ensuite, il y a le D-pad, et nous pouvons dire que l’Ally dispose de l’un des meilleurs D-pad que nous ayons jamais utilisés. Il est très précis, offre un retour mécanique agréable, mais n’exige pas trop de force pour enregistrer une entrée. L’entrée diagonale est enregistrée avec précision la plupart du temps, et bien qu’il y ait eu quelques occasions où nous avons accidentellement appuyé vers le bas au lieu de gauche ou de droite, ces cas étaient rares. Nous avons joué des heures à Lumines Remastered et à Dead Cells avec le D-pad, et nous l’apprécions vraiment.

En ce qui concerne les boutons sur les côtés de l’écran, vous avez les boutons de démarrage et de sélection habituels ainsi qu’un bouton qui lance l’application Armory Crate et le menu rapide qu’Asus appelle Command Center. Les quatre boutons sont clicables et nécessitent un peu trop de force pour enregistrer une entrée et sont, à cet égard, très similaires aux quatre palettes inférieures du Steam Deck. Nous préférerions qu’ils soient des boutons en caoutchouc driver normaux.

Les deux pare-chocs sont également cliquables mais beaucoup plus faciles à presser. Ils vont bien, mais sans plus. Les deux déclencheurs analogiques sont très agréables, très précis et utilisent la technologie Hall effect, ce qui indique qu’ils ne développeront jamais de dérive. Enfin, les deux boutons inférieurs semblent bon marché et produisent un clic creux, comme le pavé tactile de DS4. Au moins, ils ne sont pas trop faciles à presser ; il y a une petite chance que vous les activiez par accident.

La plus grosse omission et l’un des inconvénients les plus sérieux de l’Ally est l’absence de pavé tactile. Même un seul pavé tactile, comme le petit optique trouvé sur le GPD Win 4, ferait des merveilles pour naviguer dans l’interface utilisateur de Windows, qui n’est pas optimisée pour les appareils qui ne disposent ni de clavier ni de pavé tactile. Oui, vous avez l’écran tactile de 7 pouces, mais naviguer dans le système d’exploitation avec un pavé tactile est une expérience nettement meilleure que la torture de combiner les sticks analogiques peu précis et l’écran tactile qui est difficile à utiliser en raison de la forme de l’Ally. Si Asus décide de sortir un successeur au ROG Ally, l’ajout d’un pavé tactile devrait figurer en tête de liste des nouvelles fonctionnalités.

Les options de connectivité comprennent le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Les performances sans fil sont excellentes, et nous obtenions souvent des vitesses de téléchargement maximales correspondant à notre plan Internet de 500 Mbps. La performance dans les jeux multijoueurs est également irréprochable. En ce qui concerne les performances Bluetooth, nos manettes Xbox et 8BitDo Ultimate fonctionnent parfaitement lorsqu’elles sont associées à l’Ally.

Les haut-parleurs stéréo présents sur l’Ally sont incroyables pour un appareil de jeu portable. Ils sont extrêmement forts mais clairs, même au volume maximal. Ils offrent une quantité intéressante de basses avec une séparation stéréo impressionnante qui est bien meilleure par communiqué aux haut-parleurs de notre Steam Deck.

En ce qui concerne les ports sur l’Ally, vous avez un seul port USB-C qui fait partie de l’interface XG-Mobile. Le port USB-C atteint un débit maximal de 10 Gbit/s et comprend le mode DP-Alt (DisplayPort 1.4). L’interface ROG XG Mobile susmentionnée permet aux propriétaires de connecter un des GPU externes XG Mobile d’Asus, qui peut offrir une énorme augmentation des performances, mais même les GPU externes XG Mobile les plus abordables coûtent autant que l’Ally lui-même.

D’autres ports comprennent une socket combo audio 3,5 mm et un lecteur de carte microSD prenant en charge les cartes mémoire UHS-II. Tous les ports sont situés en haut de l’appareil, ce qui est regrettable car placer l’interface ROG XG Mobile comprenant le port USB-C en bas aurait été bien meilleur pour les moments où vous voulez jouer en étant branché. Cependant, le clip en caoutchouc mentionné ci-dessus sur le câble de charge aide à l’ergonomie lors du jeu tout en étant branché.

Problèmes avec le lecteur de carte SD

Dès la sortie du ROG Ally, des communiqués ont commencé à faire état de problèmes de corruption de carte SD avec le lecteur de carte. Au fil du temps, de plus en plus de propriétaires ont signalé que leur Ally avait purement et simplement détruit leur carte mémoire, la rendant inutilisable sur d’autres appareils. Occasionnellement, ils ont pu formater la carte sur leur ordinateur et restaurer ses fonctionnalités, mais dans la plupart des cas, les dommages caus

