Le logiciel bêta de la PlayStation 5 ajoute Dolby Atmos, le support de SSD de 8 To et de nouvelles fonctionnalités d’interface utilisateur

En contexte : Jusqu’à présent, Sony semble avoir résisté à payer les droits de licence exigés par Dolby pour intégrer ses technologies audiovisuelles dans la PlayStation 5. Cependant, la dernière mise à jour bêta du système d’exploitation de la console suggère un changement de position de la part de l’entreprise. En plus de cela, la mise à jour laisse entrevoir de nouvelles fonctionnalités d’interface utilisateur et une meilleure compatibilité de stockage.

À partir de lundi, certains propriétaires de PS5 aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France pourront essayer une nouvelle version bêta du logiciel système qui ajoute des fonctionnalités telles que Dolby Atmos, diverses améliorations de l’interface utilisateur et le prise en charge de SSD de 8 To. La mise à jour sera disponible dans le monde entier plus tard cette année. Les participants sélectionnés recevront une invitation par e-mail lundi. Sony prévient qu’il ne peut pas garantir que toutes les fonctionnalités de la version bêta figureront dans la version finale.

Avec la version bêta, le son utilisant la technologie audio Tempest 3D propriétaire de Sony prend désormais en charge les appareils Dolby Atmos alimentés par HDMI, tels que les barres de son, les téléviseurs et les systèmes de cinéma maison, y compris les canaux supérieurs.

Les participants à la version bêta peuvent trouver l’interrupteur Dolby Atmos dans Paramètres > Son > Sortie audio > Format audio (priorité).

La mise à jour ajoute le prise en charge de Dolby Atmos pour les jeux, mais les applications de streaming doivent recevoir des correctifs de la part des développeurs pour prendre en charge cette fonctionnalité. Sony n’a pas indiqué si Atmos était une étape vers l’inclusion de Dolby Vision, un avantage significatif que les boîtiers de streaming autonomes ont par communiqué à la PS5. Les consoles Xbox Series de Microsoft prennent déjà en charge Dolby Atmos et Dolby Vision pour les applications et les jeux, mais pas pour la lecture Blu-ray.

En ce qui concerne le stockage interne, la plupart des propriétaires de PS5 sont actuellement limités à un maximum de 4 To (et la plupart de ceux qui prévoient d’étendre leur stockage envisagent probablement de profiter de la baisse des prix des disques durs de 1 To et 2 To), mais la nouvelle version bêta porte cette limite à 8 To. Ceux qui sont prêts à dépenser 1 000 dollars ou plus pour un disque NVMe de 8 To devraient se rappeler que Sony suggère un modèle avec une vitesse de lecture séquentielle de 5,5 Go/s ou mieux, ce qui indique un modèle PCIe 4.0.

Parmi les mises à jour de l’interface utilisateur figure une fonctionnalité qui permet aux joueurs de rejoindre plus facilement leurs amis dans les jeux multijoueurs et de voir exactement dans quelles activités ils sont engagés. D’autres fonctionnalités sociales bénéficient également de changements, notamment les invitations aux groupes, le partage d’écrans et les hubs de tournois.

Une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité permet aux utilisateurs d’attribuer deux manettes comme s’il s’agissait d’une seule, ce qui pourrait permettre des sessions de jeu collaboratif. Cela pourrait également accroître l’utilité de la future manette d’accessibilité de la PS5 pour les joueurs ayant des besoins spécifiques. Cette option se trouve dans Paramètres > Accessibilité > Manettes > Utiliser la deuxième manette pour l’assistance.

De plus, la version bêta introduit des fonctions permettant d’ajouter un retour haptique à l’interface système, de désactiver le bip sonore de la console, de rechercher des jeux dans votre bibliothèque, etc.

