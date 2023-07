L’iPhone 15 prévoit une refonte de la lunette, de nouveaux matériaux en titane et l’utilisation de l’USB-C

Regard porté vers l’avenir : Illustrant les mises à jour itératives auxquelles la plupart des nouveaux téléphones sont désormais confrontés, un communiqué sur le prochain iPhone 15 cite les bordures plus fines comme nouvelle fonctionnalité phare. Il y a aussi l’USB-C, bien sûr, bien que Apple ait été un peu contraint d’ajouter ce port.

Mark Gurman de Bloomberg écrit que la mission d’Apple de créer un téléphone entièrement à écran prendra un pas de plus avec la sortie de l’iPhone 15.

Gurman affirme que Cupertino utilisera la surmoulage sous basse pression, ou « LIPO », dans les écrans des iPhone 15 Pro et Pro Max, réduisant les bordures des appareils d’environ 2,2 millimètres dans les iPhone actuels à seulement 1,5 mm. Cette technologie a déjà été utilisée dans l’Apple Watch 7 pour augmenter la taille de son écran en réduisant les bordures et devrait éventuellement arriver sur l’iPad.

L’autre grand changement prévu par Gurman est qu’Apple fasse enfin ce qu’il a fait pour la première fois avec l’iPad en 2018 : passer d’un port Lightning à l’USB-C. Les rumeurs selon lesquelles Apple fera la transition circulent depuis un moment, et avec le Conseil européen qui fait du standard de charge une exigence pour les petits appareils vendus dans l’UE d’ici 2024, Apple semble avoir peu de choix que d’abandonner sa connectique propriétaire.

Un autre changement concerne les modèles standard de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus. On dit que ces modèles moins chers vont perdre l’encoche supérieure, remplacée par l’encoche de forme de pilule Dynamic Island qui a été présentée dans l’iPhone 14 Pro.

Les autres nouvelles fonctionnalités des modèles Pro incluent le remplacement des bords en acier inoxydable par du titane, un matériau plus léger et plus haut de gamme. L’intérieur de l’iPhone 15 Pro subirait également une refonte qui faciliterait les réparations.

Les mises à jour matérielles habituelles seront également présentes. Gurman affirme qu’il y aura des mises à niveau « majeures » pour l’appareil photo arrière, notamment de nouveaux objectifs et une plage de zoom optique beaucoup plus large. On dit que les appareils Pro passent à la puce A17 SoC, qui devrait être la première puce de la série A fabriquée en technologie 3 nanomètres, améliorant ainsi les performances de 10 à 15% et réduisant la consommation d’énergie jusqu’à 30 %. Les modèles d’iPhone 15 classiques seront expédiés avec le processeur A16 de l’année dernière.

Les mises à niveau signifient que toute la série iPhone 15 devrait connaître des hausses de prix en dehors des États-Unis, tandis que seuls les modèles Pro pourraient être plus chers que leurs prédécesseurs aux États-Unis.

La série iPhone 15 devrait arriver dans la seconde moitié de septembre après qu’Apple l’ait dévoilée quelque part au cours des deux premières semaines du mois. Des rumeurs circulent selon lesquelles ces bordures minces causent des problèmes de fabrication qui pourraient entraîner des contraintes d’approvisionnement, mais d’autres affirment qu’Apple a déjà résolu ce problème.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :