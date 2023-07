Le pack ultime Microsoft : Obtenez Windows 11 et Microsoft Office pour seulement 49 $

TL;DR: Payez un prix et obtenez une licence de Windows 11 Pro ainsi qu’une licence de Microsoft Office Professional Plus 2021. Vous pouvez obtenir les deux pour seulement 49 $.

Lorsqu’il s’agit de logiciels informatiques, la plupart des personnes peuvent identifier les produits phares de Microsoft. Windows est en tête en tant que système d’exploitation préféré pour les PC, tandis que Microsoft Office est la suite bureautique la plus utilisée dans le monde entier. Cependant, tout le monde n’est peut-être pas à jour avec les dernières versions, en grande partie en raison des coûts et des tracas souvent associés aux mises à niveau.

Saisissez cette opportunité fantastique de moderniser votre PC (ou deux PC différents). Nous proposons une remise groupée sur Windows 11 Pro et une licence à vie pour Microsoft Office Professional Plus 2021, une offre qui bénéficie d’une note 5 étoiles de la part des acheteurs vérifiés.

Microsoft Office Pro Plus a été optimisé pour une utilisation avec Windows 11. Ce pack comprend des licences à vie pour Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, Publisher et Access, offrant une suite complète répondant à vos besoins professionnels. Grâce à son interface utilisateur basée sur le ruban, il est maintenant plus facile d’accéder aux fonctionnalités, aux outils et aux personnalisations de l’ensemble, ce qui permet une multitâche efficace.

Conçu spécialement pour le monde du travail hybride, Windows 11 Pro offre une interface non seulement esthétiquement plaisante, mais aussi plus personnalisable et conviviale que jamais. Des fonctionnalités telles que les agencements d’écran, les bureaux et le réamarrage transparent des applications vous permettent de maximiser votre espace d’affichage, tandis que les widgets vous tiennent au courant des actualités et du contenu qui vous intéressent. Il propose également des fonctionnalités de sécurité premium et des effets Windows Studio, améliorant votre expérience de visualisation et de navigation.

Vous pouvez maintenant acquérir ces produits Microsoft à un prix groupé. Pour une durée limitée, cette licence à vie de Microsoft Office Pro + le bundle Windows 11 est disponible à un super rabais, passant du prix habituel de 418 $ à seulement 49,99 $.

Ce prix spécial est proposé pour une durée limitée seulement.

Vous les voulez séparément?

En plus de ce bundle fantastique, nous proposons également ces produits séparément avec une remise.

Pour le moment, vous pouvez obtenir une licence de Windows 11 Pro au prix exceptionnel de 39 $, une offre exceptionnelle compte tenu du fait qu’elle est généralement vendue deux fois plus cher en promotion, et près de 140 $ au prix de détail.

De plus, Microsoft Office Professional est également disponible avec une remise de plus de 85 % sur son prix habituel. Vous pouvez obtenir une licence à vie pour Windows ou Mac pour seulement 39,99 $.

