Mark Zuckerberg affirme qu’il est peu probable que sa dispute avec Elon Musk ait lieu.

En contexte : Le combat tant attendu entre Elon Musk et Mark Zuckerberg pour décider lequel des milliardaires est le plus fort ne semble pas se concrétiser après que le patron de Meta ait déclaré à ses employés qu’il n’était pas sûr que cela se réalise. Les spéculations selon lesquelles les deux hommes se préparaient à s’affronter circulent depuis des semaines, mais il semble que Musk parvienne à échapper à une correction.

Le combat Musk contre Zuckerberg fait les gros titres depuis un moment maintenant. Tout a commencé par le message de Musk du 21 juin dans lequel il déclarait être « prêt pour un combat en cage » avec Zuck si le boss de Meta ressentait la même chose. La réponse de Zuckerberg a été une publication Instagram où il indiquait « Envoyez-moi l’endroit », en référence à l’ancien champion de l’UFC Khabib Nurmagomedov et à sa querelle avec Conor McGregor.

Mais le combat semble maintenant peu probable. Selon des enregistrements audio exclusifs entendus par Reuters et fournis à la publication, Zuckerberg a déclaré à ses employés lors d’une réunion interne de l’entreprise qu’il « n’était pas sûr que cela se réalise ».

Bien que ce ne soit pas un refus catégorique, cela semble indiquer que le combat tant attendu entre Le Lézard et le Jeune Milliardaire ne se déroulera pas.

A 39 ans, Zuckerberg a récemment été promu ceinture bleue dans le jiu-jitsu brésilien et s’entraîne régulièrement dans cet art martial et le MMA depuis les confinements liés à la Covid-19 – il s’entraîne maintenant jusqu’à trois ou quatre fois par semaine.

Des mois avant que Musk ne le défie en combat, Zuckerberg a publié une vidéo où on le voit s’entraîner avec le combattant Khai Wu. En mai, il a publié des images de sa participation à son premier tournoi de jiu-jitsu, où il a remporté des médailles d’argent et d’or.

Âgé de 52 ans, Musk, qui avait autrefois défié Vladimir Poutine à un combat sans arme pour décider du futur de l’Ukraine, avait déclaré dans l’émission de Joe Rogan qu’il avait suivi une formation en karaté Kyokushin, en taekwondo et en judo lorsqu’il était enfant. Il semblait moins sérieux au sujet du combat que Zuckerberg, en tweetant qu’il avait une super technique appelée « The Walrus » qui consiste à se coucher sur son adversaire et à ne rien faire. Cependant, il a accepté une offre d’entraînement de la légende de l’UFC Georges St-Pierre et s’est entraîné avec le podcasteur Lex Fridman, ce dernier déclarant être impressionné par la force, la puissance et les compétences de Musk.

J’ai fait une séance d’entraînement improvisée avec @elonmusk pendant quelques heures hier. J’ai été extrêmement impressionné par sa force, sa puissance et ses compétences, debout et au sol. C’était épique. C’est vraiment inspirant de voir Elon et Mark pratiquer les arts martiaux, mais je pense que le monde est bien servi… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw – Lex Fridman (@lexfridman) 27 juin 2023

Un affrontement entre les deux semblait possible en juin lorsque le directeur de l’UFC, Dana White, a déclaré à TMZ qu’il avait discuté avec Zuckerberg et Musk et que « les deux hommes étaient absolument sérieux à ce sujet ».

À moins que les choses ne changent, il semble que la question de savoir qui gagnerait dans un combat entre Musk et Zuckerberg restera théorique, même si cela serait évidemment Zuckerberg.



