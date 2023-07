Glacières électriques pour voiture, camping-car et vacances à la plage

Quand les boissons sortent du sac isotherme tièdes, il faut trouver une autre solution : les glacières électriques tentent non seulement de maintenir de basses températures, mais elles peuvent également les refroidir activement.

Vous pouvez emporter une glacière électrique avec vous au lac, la placer dans une caravane ou l’utiliser également dans la voiture lors de longs trajets.

Qu’est-ce qu’une glacière électrique ?

Une glacière électrique est une glacière qui refroidit activement. Pour cela, elle a besoin d’électricité, contrairement à une glacière passive.

Une réfrigération active est nécessaire lorsque la réfrigération passive ne suffit pas, c’est-à-dire lorsque l’énergie est perdue trop rapidement et que le contenu devient lentement mais sûrement chaud. Cela se produit lorsque :

vous êtes en route depuis trop longtemps, par exemple lors d’un voyage de vacances

la température extérieure est trop élevée, par exemple sur la plage

la glacière n’est pas suffisamment isolée

Une glacière réfrigérée passivement ne peut maintenir le contenu frais que pendant quelques heures. Cela s’applique non seulement aux aliments tels que les boissons et les grillades, mais aussi aux médicaments vitaux.

Un inconvénient par communiqué à la glacière passive est le bruit, car une glacière électrique fonctionne avec un ventilateur ou un compresseur. Lors de l’achat, veillez à ce qu’il fonctionne aussi silencieusement que possible. Cependant, vous devez vous attendre à environ 30-40 dB. C’est à peu près aussi bruyant qu’un réfrigérateur silencieux.

Quels sont les différents systèmes de réfrigération actifs ?

Il existe trois types de glacières électriques. Ils diffèrent par la façon dont ils refroidissent le contenu :

Glacière à compresseur

Glacière à effet Peltier

Glacière à absorption

La glacière à compresseur fonctionne comme un réfrigérateur, un congélateur ou un congélateur à coffre. Un fluide frigorigène circule de l’intérieur vers l’extérieur. Avec l’énergie fournie, un compresseur comprime le fluide frigorigène, qui se condense à un autre endroit dans le cycle.

Ainsi, il est même possible d’atteindre des températures négatives. Vous pouvez donc emporter des produits congelés et les décongeler juste avant de les griller.

Le moteur est relativement bruyant. L’appareil est lourd et cher.

La glacière à effet Peltier fonctionne selon le principe de la thermopile. Il y a deux semi-conducteurs à l’intérieur. Lorsque le courant électrique passe, l’un d’eux transfère de l’énergie à l’autre. Le semi-conducteur intérieur devient plus froid, l’extérieur plus chaud.

La glacière à effet Peltier fonctionne plus silencieusement que la glacière à compresseur et est moins chère.

Vous ne pouvez pas atteindre une température souhaitée, seulement de 15 à 30 degrés en dessous de la température ambiante. S’il fait plus de 30 degrés dehors, il se peut que la viande décongèle dans la glacière.

La glacière à absorption fonctionne également avec un fluide frigorigène, généralement de l’ammoniac. Contrairement à la glacière à compresseur, qui fonctionne avec une compression mécanique, la glacière à absorption utilise un processus d’absorption. L’ammoniac s’évapore à basse température et absorbe ainsi la chaleur de l’intérieur de la glacière. Il fait plus froid là-bas.

À l’extérieur, la vapeur d’ammoniac est absorbée par un absorbant, généralement de l’eau, qui libère de l’énergie thermique. Dans un condenseur situé à l’intérieur de la glacière, une source de chaleur chauffe la solution, ce qui permet à l’ammoniac et à l’eau de se séparer et à l’ammoniac pur de retourner à l’intérieur de la glacière.

La source de chaleur dans le condenseur peut être un chauffage électrique, mais aussi une flamme de gaz.

Vous pouvez également utiliser la glacière à absorption sans électricité, par exemple avec du propane ou du butane. De plus, elle fonctionne particulièrement silencieusement. Elle peut donc être placée directement à côté du lit.

Ici aussi, la limite inférieure de température dépend de la température extérieure. Vous n’atteindrez pas des températures négatives en jours chauds. La glacière à absorption convient presque exclusivement aux caravanes car elle est lourde et doit être placée debout pour que le liquide de refroidissement puisse circuler.

Remarque : Nous appelons ici toutes les glacières actives des glacières électriques, car elles fonctionnent toutes avec une prise secteur et maintiennent ainsi le contenu frais en permanence. Cependant, vous trouverez également sur Internet des sources qui désignent uniquement les glacières à effet Peltier comme électriques car elles fonctionnent selon le principe thermoélectrique.

Faites attention aux dimensions de la glacière

De l’extérieur, les glacières électriques se ressemblent plus ou moins. Vous avez devant vous une boîte avec un couvercle. C’est généralement doté de roues et d’une poignée rétractable pour la tirer derrière vous.

Cependant, vous ne pouvez que partiellement conclure de la taille extérieure à l’espace de stockage à l’intérieur. Après tout, la technologie prend de la place. C’est plus le cas pour une glacière à compresseur ou une glacière à absorption que pour une glacière à effet Peltier. Veuillez donc faire attention aux deux informations. Vous devez également prendre en compte l’épaisseur de l’isolation.

L’espace de rangement intérieur mesure généralement de 18 à 40 litres. Les petites glacières ont des dimensions extérieures de 30 x 40 x 40 cm environ, les grandes jusqu’à 40 x 45 x 70 cm. Cependant, vous trouverez également des modèles plus petits et plus grands. Alors, examinez attentivement la glacière :

Tout ce que vous voulez emporter y rentre-t-il ?

Y a-t-il une séparation interne ?

Y a-t-il même des paniers que vous pouvez retirer ?

Les bouteilles PET d’1,5 litre peuvent-elles se tenir debout ? Une bouteille de vin Magnum ?

Comment s’ouvre le couvercle ? Pouvez-vous le retirer ? S’ouvre-t-il uniquement vers le haut ?

Les petites glacières électriques pèsent de 3,6 à 6 kg, mais certaines pèsent beaucoup plus : 12 ou 20 kg. Celles-ci sont alors très grandes et également équipées d’une technologie lourde, par exemple d’un compresseur.

Transporter la glacière dans la voiture

Une glacière électrique doit s’adapter à la voiture – que vous l’emmeniez simplement au lac, que vous partiez en vacances ou que vous la mettiez dans une caravane : il vous faut :

assez de place dans la voiture

une source d’alimentation électrique

Surtout pour des trajets courts jusqu’au lac ou de longs trajets en vacances, les questions se posent :

Où la glacière s’adapte-t-elle dans la voiture ? Dans le coffre ? Sur la banquette arrière ?

À quel point est-il facile de soulever la glacière dans la voiture ?

Pouvez-vous ouvrir la glacière dans la voiture et prendre des boissons ou des médicaments ?

Y a-t-il suffisamment d’espace pour ouvrir le couvercle ?

À quel point est-il facile de soulever la glacière hors de la voiture et de la transporter sur du sable près du lac ?

Les glacières électriques sont alimentées par le moteur pendant la conduite et, lorsque la voiture est à l’arrêt, par la batterie. C’est pourquoi certaines glacières ont un dispositif de protection de la batterie qui éteint automatiquement la boîte dès que la tension baisse. Mieux vaut des boissons chaudes dans la glacière qu’une voiture qui ne démarre plus.

La meilleure glacière pour le lac

Quelle glacière convient le mieux pour un après-midi au lac ? Vous devriez prêter attention à ces caractéristiques. Elle…

doit être facile à soulever et à sortir de la voiture

doit être facile à transporter, à rouler et à tirer, même sur des graviers ou du sable

peut même basculer ou être de travers

doit rester fraîche pendant quelques heures, aucune durée plus longue n’est nécessaire

Pour l’après-midi au lac, les glacières thermoélectriques sont particulièrement adaptées :

n’ont pas besoin d’être verticales

légères, souvent avec des poignées pour le transport ou avec des roues et une poignée télescopique pour tirer

prix d’achat avantageux

capacité de refroidissement dépendant de la température ambiante

Donc : placez-les à l’ombre, vérifiez après 2 à 3 heures si le contenu est encore suffisamment frais. Idéalement, placez quelques accumulateurs de froid supplémentaires dans la boîte avant de partir. Cela prolonge la durée de fonctionnement.

Glacières électriques chez Netcost-security.fr

Vous trouverez différents types de glacières électriques dans la boutique en ligne Netcost-security.fr.

Un modèle d’entrée de gamme économique est la glacière Zorn Z24. Elle refroidit thermoelectrically jusqu’à 15 degrés en dessous de la température ambiante et est alimentée par une prise 12 volts.

Une alternative légèrement plus chère est la glacière Severin TKB 2925. Elle refroidit de la même manière, mais descend à une température jusqu’à 20 degrés inférieure à la température ambiante. C’est une différence que vous remarquerez. Les grandes bouteilles peuvent se tenir debout dans les deux glacières.

La glacière Zorn Z 32 LNP AC/DC est même livrée avec une batterie lithium-ion qui se fixe à l’extérieur de la glacière et a une capacité de 20 800 mAh. Elle a un volume de 30 litres. L’appareil fonctionne très silencieusement avec 26 dB.

La glacière à compresseur Dometic CFF 35 sort de la série. Elle peut refroidir le contenu jusqu’à -18 degrés, quelle que soit la température ambiante. Pratique : elle a deux compartiments.

La glacière haut de gamme : Ecoflow Glacier

Presque un réfrigérateur portable et en plus avec une batterie. L’Ecoflow Glacier est une glacière électrique très spéciale :