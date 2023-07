X, anciennement Twitter, lance enfin son programme de partage des revenus publicitaires tant attendu pour les créateurs.

Pourquoi ce fait est important-t-il : En février dernier, Elon Musk a déclaré aux utilisateurs des réseaux sociaux que Twitter (aujourd’hui connu sous le nom de X) commencerait à partager les revenus publicitaires des threads de discussion de réponse avec les créateurs vérifiés « Blue ». Cette semaine, X a respecté la parole de Musk et a publié son plan de partage des revenus publicitaires avec les utilisateurs éligibles. Désormais, les créateurs de 115 pays peuvent gagner des revenus en fonction du nombre d’impressions qu’ils génèrent… à condition de payer le prix d’entrée.

Le plan, publié dans le Centre d’aide de X, expose les critères d’éligibilité du programme ainsi que les processus d’activation, de désactivation et d’appel pour les utilisateurs de la plateforme. Le programme est la première étape de X pour fournir aux créateurs de contenu qualifiés une forme de rétribution pour leur contenu et leur engagement générés sur la plateforme.

Today is the day: Ads Revenue Sharing is now live for eligible creators globally.

Set up payouts from within Monetization to get paid for posting.

We want X to be the best place on the internet to earn a living as a creator and this is our first step in rewarding you for your…

– X (@X) 28 juillet 2023