Seagate annonce l’arrivée de la production en masse de disques durs HAMR, à partir de 30 To

En résumé: Seagate a commencé à expédier ses premiers disques durs HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) pour les solutions de centre de données, rapprochant ainsi cette nouvelle technologie de stockage de la production en masse et des ventes grand public. Cependant, les technologies d’enregistrement traditionnelles PMR (Perpendicular Magnetic Recording) et SMR (Shingled Magnetic Recording) ne sont pas encore totalement obsolètes.

Lors de son dernier communiqué trimestriel, Seagate a confirmé que les premiers disques durs commerciaux basés sur la technologie HAMR ont enfin été expédiés. Ces unités HDD (disque dur) assistées par laser sont désormais utilisées dans les unités de stockage Exos Corvault, offrant des capacités multi-pétaoctets « haute performance et d’autoréparation » ainsi que des efficacités de grande échelle pour les environnements de centre de données et de cloud.

Seagate a investi une quantité remarquable de ressources et d’efforts pour mettre la technologie HAMR sur le marché, promettant une renaissance du secteur du stockage magnétique avec des capacités sans précédent. L’enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR) utilise une diode laser fixée à chaque tête d’enregistrement pour chauffer « momentanément » un petit point sur le disque. Cela permet aux bits numériques écrits sur une plaque magnétique de devenir plus petits et plus densément répartis tout en conservant leur stabilité magnétique et thermique habituelle.

Les unités HAMR ont été précédemment expédiées en quantités limitées à des clients sélectionnés pour tester la technologie « sur le terrain ». Les unités Exos Corvault devraient être le premier produit commercial dans lequel Seagate utilise ses disques durs alimentés par laser. La société s’attend désormais à ce que ces systèmes soient plus largement disponibles d’ici la fin de l’année.

Seagate a également commencé à expédier des disques durs HAMR avec des capacités de « 30 To et plus » à des clients sélectionnés pour la qualification dans les environnements hyperscale. Les disques HDD laser consomment un peu plus d’énergie que les disques PMR et SMR, il est donc nécessaire que les entreprises s’assurent que les nouvelles unités peuvent fonctionner de manière fiable et efficace dans les racks de serveurs traditionnels. Pendant ce temps, les travaux sur les disques HAMR de deuxième génération se poursuivent.

Le PDG de Seagate, Dave Mosley, a déclaré que la production en volume de disques durs HAMR de 30 To est en bonne voie de commencer début 2024, tandis que les tests pour des disques de capacité inférieure ciblant les « charges de travail VIA et OEM d’entreprise » sont également en cours de planification. Pour l’avenir prévisible, Seagate a confirmé que la technologie HAMR sera utilisée uniquement pour les disques de plus grande capacité.

Les solutions d’enregistrement traditionnelles, à savoir l’enregistrement magnétique perpendiculaire (PMR) et l’enregistrement magnétique en écailles (SMR), continueront de fournir des capacités de disque dans la plage « moyenne à supérieure de 20 To ». Les plans futurs de Seagate incluent l’expédition de disques de 24 To et plus dans les configurations PMR+TDMR et SMR+TDMR (où TDMR indique enregistrement magnétique bidimensionnel) dans les mois à venir.

