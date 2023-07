L’Europe enquête sur Microsoft pour violation des lois antitrust avec la combinaison de Teams et Office.

Que vient-il de se passer? Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne et commissaire européenne à la concurrence, accuse Microsoft de violer les règles antitrust de l’Europe et lance une enquête officielle. On reproche à cette entreprise américaine d’abuser de sa position dominante sur le marché de la productivité bureautique.

Après une « trêve » qui a duré plus d’une décennie, la Commission européenne enquête à nouveau sur Microsoft pour des pratiques commerciales déloyales et monopolistiques. Cette entreprise spécialisée dans le cloud et l’intelligence artificielle semble revenir à ses anciens comportements néfastes envers ses concurrents, en tentant d’écraser des entreprises tierces en exploitant des avantages déloyaux tels que l’intégration de Teams avec le service cloud de productivité Office 365.

Les applications de visioconférence ont connu une popularité spectaculaire pendant la pandémie de COVID-19, et Teams est passé de 2 millions d’utilisateurs enregistrés au cours de la première année (2017) à 270 millions d’utilisateurs d’ici la fin de 2022. En 2020, Slack (aujourd’hui détenu par Salesforce) a déposé une plainte auprès de la Commission européenne, accusant Microsoft de forcer l’installation de Teams sur les abonnés Office 365 afin de promouvoir l’outil.

Trois ans plus tard, l’Union européenne est maintenant prête à mener une enquête officielle. Vestager affirme que les outils de communication et de collaboration à distance tels que Teams sont devenus indispensables pour de nombreuses entreprises en Europe, et que l’UE doit donc veiller à ce qu’ils « restent compétitifs » et que les entreprises soient toujours libres de choisir l’outil de collaboration qu’elles souhaitent installer et utiliser.

La proposition de solution de Microsoft à Bruxelles, qui consiste à cesser d’imposer l’installation de Teams avec les abonnements Office 365 uniquement dans les pays européens, n’a pas suffi à convaincre les autorités de l’UE d’éviter l’enquête antitrust. Redmond affirme désormais prendre ses responsabilités « très au sérieux » et continuera de coopérer avec la Commission.

Cependant, la Commission pourrait être contrainte de conclure son enquête en infligeant une nouvelle amende importante à Microsoft. En 2009, l’UE a accusé Redmond de pratiques anticoncurrentielles avec Internet Explorer lié au système d’exploitation Windows, et quatre ans plus tard, Bruxelles a été contrainte d’imposer une amende de 561 millions d’euros parce que l’entreprise américaine ne remplissait pas ses obligations.

De plus, Slack n’est pas la seule organisation à demander à l’UE d’agir contre la nouvelle démarche monopolistique que Microsoft développe dans le monde de la technologie. Une nouvelle plainte contre l’intégration de Teams avec Office 365 a été déposée la semaine dernière par une société allemande vendant un logiciel de visioconférence appelé Alfaview. Au cours de la dernière décennie, Microsoft a été condamné à une amende de 2,2 milliards d’euros pour avoir violé les règles de concurrence en Europe.

