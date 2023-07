Test de l’Acer Predator X27U OLED : Moniteur de jeu 1440p 240Hz

Le Acer Predator X27U est un moniteur de jeu OLED haut de gamme au nom simple (ce qui est rare dans ce marché) qui est similaire à d’autres écrans OLED de 27 pouces que nous avons récemment testés : le LG 27GR95QE, l’Asus PG27AQDM et le Corsair 27QHD240.

Ces quatre modèles utilisent le même panneau LG WOLED, ce qui indique que les caractéristiques de performance fondamentales devraient être identiques, que nous examinions le modèle Acer ou les autres. Cependant, lors de nos tests, nous avons relevé certaines différences intéressantes entre eux, notamment la luminosité globale du panneau et le prise en charge des fonctionnalités. C’est pourquoi nous revenons aujourd’hui pour évaluer si le modèle Acer vaut l’investissement.

Si vous avez lu nos tests des autres moniteurs que nous venons de mentionner, vous trouverez que le design du Acer X27U est assez familier. Tous ces modèles se ressemblent de face, au moins pour la section affichage : il s’agit d’un écran OLED de bonne taille avec des bordures relativement minces.

En examinant le dos, toutes les marques semblent adopter une déclinaison du design de la ‘boîte centrale’ avec le panneau OLED finissant par là. La ‘boîte centrale’ d’Acer, faite de plastique noir standard avec des finitions texturées variées, est correcte et ne dispose d’aucun éclairage LED RVB.

Caractéristiques et Design

La principale différence esthétique réside dans le support, qui est un mélange de deux matériaux. Les pieds ont un aspect impressionnant et semblent être en métal solide avec une finition lisse. La colonne en revanche, ne correspond pas en termes de qualité de fabrication. Il s’agit simplement de plastique noir basique et bien qu’il ne soit pas visible de face, nous aurions préféré quelque chose de plus haut de gamme en termes de finition pour l’achat d’un moniteur haut de gamme.

Le support offre néanmoins un support en hauteur, inclinaison, pivotement et basculement, offrant ainsi une excellente gamme de contrôle ergonomique. Il y a une hauteur suffisante disponible ici pour convenir à la plupart des configurations de bureau.

En ce qui concerne les entrées, nous avons un DisplayPort 1.4 avec DSC, deux ports HDMI 2.0 et une entrée USB Type-C prenant en charge le mode Alt DP ainsi que 90W de puissance de livraison, ce qui est excellent pour charger les ordinateurs portables.

Il est un peu décevant de ne voir qu’un support HDMI 2.0 utilisé ici, qui est limité à 144Hz. À ce stade, ils devraient vraiment être équipés d’HDMI 2.1 pour permettre d’atteindre les 240Hz complets en utilisant HDMI. On trouve également un Switch KVM intégré utilisable avec les ports USB fournis (à la fois le Type-C et le concentrateur à deux ports de type A).

Le menu à l’écran est commandé via un bouton de direction le long du bord inférieur et comprend une gamme respectable de fonctionnalités principalement axées sur le jeu. Il y a un réticule, un indicateur FPS, un minuteur, un mode sniper, un renforcement des noirs, un mode de lumière bleue basse, ainsi qu’un assortiment d’autres contrôles et réglages de couleur. Certaines de ces fonctionnalités, comme les réticules, ne sont pas recommandées pour une utilisation sur un moniteur OLED en raison du risque de rémanence, mais elles sont incluses pour un usage occasionnel.

Revêtement de l’écran, Trouvaille des layouts de sous-pixels, burn-in