Tesla accusé de surestimer intentionnellement les distances de conduite des véhicules électriques

En bref : L’anxiété de l’autonomie – l’inquiétude quant à la distance maximale parcourue avant de devoir recharger – a été un obstacle majeur à l’adoption des véhicules électriques. Un nouveau communiqué détaillé de Reuters affirme que le principal fabricant de véhicules électriques Tesla a utilisé des estimations d’autonomie excessivement optimistes et a donné pour consigne à son personnel de détourner les plaintes liées à l’autonomie, mais le statut actuel de ces politiques n’est pas clair.

Des sources ont déclaré à Reuters que Tesla aurait employé à un moment donné des algorithmes pour donner aux clients des estimations exagérées de la distance maximale parcourue par ses véhicules électriques et qu’un bureau entier était dédié à étouffer les plaintes sur cette question. On ignore si Tesla utilise toujours ces algorithmes, mais des tests réalisés par des tiers ont récemment révélé que les voitures ne respectent pas les distances annoncées.

La pratique a commencé il y a une dizaine d’années à des fins publicitaires et était supervisée par Elon Musk, le PDG de Tesla. Les chiffres surévalués apparaissaient sur le tableau de bord d’un véhicule lorsqu’il était complètement chargé ou proche de l’être, mais passaient à une estimation plus réaliste après être descendu en dessous de 50 %, ce qui pouvait donner aux conducteurs l’impression que l’autonomie diminuait considérablement.

Une partie du problème est que les chiffres de Tesla ne tiennent pas compte des conditions environnementales, qui peuvent avoir un impact significatif sur l’autonomie. Le froid affecte particulièrement les batteries des véhicules électriques, réduisant potentiellement leur autonomie de moitié. D’autres facteurs tels que des périodes prolongées de conduite à pleine accélération, des pentes raides et des vents contraires peuvent également réduire l’intervalle entre les recharges. Cependant, l’entreprise publie des informations sur son site web concernant les conditions pouvant affecter l’autonomie et les mises à jour récentes de ses véhicules électriques affichent plus d’informations sur la consommation de la batterie.

Bien que l’existence de cette politique ait été révélée récemment, Tesla a déjà été confronté à des problèmes avec les régulateurs aux États-Unis et en Corée du Sud sur cette question. Les estimations d’autonomie à afficher sur les véhicules électriques vendus aux États-Unis proviennent généralement de l’EPA (Agence de protection de l’environnement), mais Tesla utilise des tests internes.

Depuis 2020, l’EPA a exigé que l’entreprise révise ses chiffres d’environ trois pour cent. En janvier, la Commission coréenne du commerce équitable a infligé à Tesla une amende de 2,2 millions de dollars pour ne pas avoir informé les clients des effets des températures basses sur les batteries des véhicules électriques et a contraint l’entreprise à reconnaître de la publicité mensongère.

La divergence entre les distances annoncées et celles réellement parcourues par de nombreux conducteurs a entraîné un grand nombre de plaintes de clients, si bien que Tesla a ouvert une division à Las Vegas dédiée exclusivement à détourner et à clore les cas de support sans nécessairement résoudre les problèmes sous-jacents. Les employés célébraient régulièrement la clôture des cas et utilisaient différentes tactiques pour y parvenir, en détournant ou en annulant des centaines de cas par semaine.

À un moment donné, le personnel de Las Vegas a reçu pour instruction de terminer les appels en moins de cinq minutes et de fermer un dossier si le client ne répondait pas la première fois qu’il était appelé. Au début, les employés effectuaient des diagnostics à distance avant d’informer les clients de la bonne santé de leurs batteries, mais ils ont cessé de le faire fin 2022.

Actuellement, l’entreprise traite les cas liés à l’autonomie dans un bureau de l’Utah et il n’est pas clair comment elle effectue l’estimation de l’autonomie aujourd’hui, mais des analyses externes récentes montrent toujours des écarts. Un communiqué de 2021 d’Edmunds révèle que la plupart des modèles Tesla sont en dehors des estimations de l’EPA même en tenant compte de la prétendue « marge de sécurité » de 15 miles. Les modèles d’autres fabricants correspondent davantage aux estimations de l’EPA et dépassent presque toujours les distances annoncées. Plus récemment, une entreprise d’analyse des véhicules électriques a révélé à Reuters que les chiffres de Tesla continuent de ne pas tenir compte des facteurs environnementaux cette année même.

Le communiqué ressemble à un incident survenu en mai, lorsqu’un employé a divulgué des communiqués de milliers de plaintes en matière de sécurité et de confidentialité jusqu’alors inconnues. Les documents révèlent que le personnel d’assistance évitait délibérément de laisser des traces écrites des plaintes en favorisant la communication orale et en refusant d’enregistrer les appels.

Malgré la controverse, les véhicules Tesla continuent de connaître de fortes ventes. Les récentes baisses de prix et les performances positives en Chine ont permis au Model Y de devenir le premier véhicule électrique en tête de la liste des voitures les plus vendues au monde au premier trimestre de cette année.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :