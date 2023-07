Passionné de Tron, il sauve une borne d’arcade extrêmement rare et fonctionnelle que son voisin était sur le point de jeter

Gagner à la loterie : Un homme de Chicago est récemment tombé par hasard sur une découverte vidéoludique qui équivalait à gagner à la loterie en termes de probabilités et de coïncidences entourant cette trouvaille. L’objet en question était une rare machine d’arcade datant de 1983. Cette borne classique, qui vole les versions de monnaie, vaut bien plus de 10 000 dollars, mais il n’a pas l’intention de la vendre, en partie à cause de l’histoire derrière cette incroyable trouvaille.

Tim Lapetino est un écrivain fasciné par la culture geek. Il crédite son intérêt pour le sujet au film de 1982 Tron, qu’il dit avoir regardé inlassablement dans sa jeunesse. En ce moment, il travaille sur un livre sur l’histoire de la franchise de science-fiction, ce qui rend son histoire si miraculeuse.

Le jeu d’arcade que Lapetino a récupéré s’appelle « Discs of Tron ». Trouver une véritable borne d’arcade classique vieille de 40 ans associée au livre que vous êtes en train d’écrire revient déjà à trouver le « Graal », a déclaré Lapetino, mais cela devient encore plus étrange.

Lapetino n’était même pas à la recherche du jeu ou de tout objet de collection pour compléter ses recherches. Il se promenait simplement dans la rue où il habite et a vu la borne abandonnée sur le trottoir. Elle n’était qu’à quelques pâtés de maisons de chez lui.

Le timing était également étrangement opportun. Alors que Lapetino s’approchait de la borne pour l’examiner, il a trouvé une note à l’arrière de la part de l’équipe de collecte des ordures de la ville, indiquant au propriétaire que la politique de la ville exigeait qu’il démonte la machine avant que les services de gestion des déchets ne viennent la récupérer. Lapetino a ensuite vérifié avec le propriétaire s’il avait l’intention de jeter la machine. Le propriétaire a déclaré qu’il voulait s’en débarrasser car elle ne fonctionnait plus. Lapetino a proposé de l’emporter pour lui éviter de la démonter pour les éboueurs, et le résident a accepté.

Donc, Lapetino a appelé son ami, James Zespy, qui lui a dit : « Ne lâche pas cette machine. »

Zespy est arrivé quelques minutes plus tard avec deux diables de déménagement, et tous deux ont transporté la borne jusqu’au garage de Lapetino, juste à quelques rues de là. Après quelques réparations mineures du câblage, le duo a réussi à faire fonctionner le jeu et a découvert que l’intérieur était en excellent état. Un compteur indiquait que le jeu n’avait été joué que 2 600 fois. Zespy, un passionné de jeux vidéo et propriétaire d’un « bar d’arcade » à Chicago, l’a décrit comme « à peine utilisé ».

« C’est de l’unobtainium », a-t-il déclaré, faisant référence à la rareté et à l’état du jeu. « Ça n’arrive pas. Tu as plus de chances de gagner au loto que de le trouver. »

En effet, de l’unobtainium. George Gomez, un concepteur de jeux vidéo qui a travaillé sur Discs of Tron et son prédécesseur Tron de 1982, qui est sorti en même temps que le film, a déclaré au Washington Post qu’ils n’avaient pas fabriqué beaucoup du deuxième jeu car il n’avait pas bien fonctionné dans les salles d’arcade.

« Nous n’avons fabriqué nulle part près du nombre de ‘Discs’ que nous avons produit de ‘Trons' », a déclaré Gomez.

Ainsi, même en 1983, lorsque le jeu est sorti, il était déjà quelque peu rare. Mais attendez. Ce n’est pas tout.

Cette borne en particulier que Lapetino a réussi à récupérer est appelée un « environnemental ». Ces machines d’arcade sont entièrement closes, coupant le joueur du bruit et de l’agitation de l’arcade. L’intérieur est équipé de lumières et de haut-parleurs externes entourant le joueur, ce qui rend l’expérience encore plus immersive. Seule une fraction des unités produites étaient des environnementaux, car ils coûtaient plus cher à produire.

Comme pour tous les produits potentiellement de collection, estimer la valeur de la machine est difficile. Cela dépend surtout de ce que quelqu’un est prêt à payer, et avec des enchères ayant des acheteurs plutôt aléatoires, le prix de vente peut varier considérablement. Une annonce épuisée de Vintage Arcade Superstore évaluait le jeu à 11 000 dollars. Cependant, la machine pourrait se vendre beaucoup plus cher dans le cadre d’un ensemble de circonstances d’enchères appropriées.

Cela importe peu à Lapetino, car il n’a pas l’intention de la vendre. En réalité, il prévoit de garder le jeu principalement comme il l’a trouvé, en laissant la note des éboueurs en place. Cependant, depuis, il a effectué quelques réparations mineures et a acheté un panneau en verre sur mesure gravé avec des graphismes du film pour l’arrière inférieur de la borne, qui manquait.

