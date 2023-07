Les ventes de la PlayStation 5 dépassent les 40 millions d’unités

Qu’est-il arrivé? La PlayStation 5 est en pleine expansion depuis qu’elle a réalisé sa meilleure performance trimestrielle lors des dernières vacances, et le champagne coule de nouveau aujourd’hui alors que Sony célèbre une étape importante dans l’histoire de la console. Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entertainment, a annoncé qu’ils ont vendu plus de 40 millions de consoles PlayStation 5 aux joueurs jusqu’à présent.

La PlayStation 5 a été annoncée comme le successeur de la PS4 en avril 2019, mais elle n’a été lancée que plus d’un an plus tard, en novembre 2020. À ce moment-là, le monde était dans une situation très différente grâce à la pandémie de Covid-19. Ce n’était certainement pas l’environnement idéal pour lancer une console de jeu phare, mais c’était la réalité à la fois pour Sony et Microsoft, qui ont lancé sa plateforme Xbox Series le même mois.

Les deux entreprises ont été confrontées à des pénuries de stocks qui accompagnent généralement les lancements de nouvelles consoles, mais la situation a été amplifiée et prolongée en raison des problèmes de la chaîne d’approvisionnement causés par la pandémie. Pis encore, des revendeurs armés de robots d’achat automatiques se sont emparés de tous les systèmes disponibles et les revendent à prix d’or.

Heureusement, toute cette situation désordonnée est désormais derrière nous et de nouvelles consoles de Sony et Microsoft sont disponibles chez certains sites de ventes, aussi bien en site marchand qu’en ligne.

Ryan a déclaré qu’il existe désormais plus de 2 500 jeux PlayStation 5 disponibles, et que les deux derniers mois seulement ont proposé de grands titres tels que Street Fighter 6, Diablo IV et Final Fantasy XVI, entre autres. Un rapide coup d’œil au PlayStation Store révèle que le nombre est peut-être plus proche de 2 200 une fois que l’on exclut les doublons pour les différentes éditions du jeu.

Dans d’autres nouvelles, une rumeur circule selon laquelle Sony envisage d’étendre une promotion estivale limitée à d’autres régions, notamment aux États-Unis. Si cela est vrai, les acheteurs pourront bientôt obtenir une nouvelle PS5 avec une réduction de 50 $. Cela placerait la console de base à 449 $, laissant un peu plus pour un jeu ou pour acheter une deuxième manette DualSense.

