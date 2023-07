BMW, GM, Honda et d’autres constructeurs automobiles s’unissent pour créer un nouveau réseau de recharge pour véhicules électriques pour rivaliser avec Tesla

Que vient-il de se passer? Sept grands constructeurs automobiles mondiaux ont annoncé la création d’un nouveau réseau de recharge pour véhicules électriques aux États-Unis et au Canada, dans le cadre d’une initiative qui, selon le consortium, doublerait presque le nombre de stations de recharge rapide dans la région. Tesla détient actuellement le plus grand réseau de recharge pour véhicules électriques en Amérique du Nord, mais une fois que le nouveau réseau sera opérationnel, il devrait rivaliser avec celui de l’entreprise dirigée par Elon Musk, le Supercharger.

Les constructeurs automobiles partenaires constructeurs de cette nouvelle coentreprise comprennent BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz et Stellantis. Dans un communiqué conjoint publié cette semaine, les entreprises ont déclaré que la coentreprise prévoit d’avoir au moins 30 000 stations de recharge à haute puissance aux États-Unis, principalement dans les zones urbaines et le long des principales autoroutes. On s’attend à ce que le réseau soit opérationnel aux États-Unis d’ici l’été prochain, puis au Canada à une date ultérieure.

Les entreprises affirment que le réseau offrira aux propriétaires de véhicules électriques « une expérience client améliorée » en proposant des options de recharge rapide fiables. Les constructeurs automobiles s’attendent à ce que la coentreprise soit le principal fournisseur de bornes de recharge rapide fiables pour véhicules électriques en Amérique du Nord. Dans ce qui pourrait être une immense victoire pour l’environnement, le communiqué de presse indique également que le réseau devrait être alimenté entièrement par des énergies renouvelables.

On prévoit que le nouveau réseau de recharge sera construit grâce à un partenariat public-privé en tirant parti des investissements massifs dans les véhicules électriques des gouvernements fédéral et des États. Pour être éligibles au financement public, les installations de recharge devront se conformer au programme national d’infrastructure pour véhicules électriques (NEVI) des États-Unis, mais le consortium affirme que son projet visera non seulement à répondre à ces exigences, mais même à les dépasser. Dans le cadre du plan, les nouvelles stations de recharge seront accessibles à tous les véhicules électriques à batterie de tous les constructeurs automobiles utilisant le système de recharge combinée (CCS) ou la norme de recharge nord-américaine (NACS).

Le communiqué de presse affirme également que le futur réseau améliorera l’expérience de recharge pour tous les conducteurs, ce qui augmentera l’adoption des véhicules électriques par les consommateurs. L’une des façons dont la coentreprise prévoit d’améliorer l’expérience de recharge consiste à installer les stations dans des endroits pratiques pour faciliter la recharge des voitures. Les sites de recharge proposeront également des auvents et des commodités telles que des toilettes, des restaurants et des points de vente au détail pour permettre aux personnes de prendre rapidement un repas ou de faire un peu de shopping pendant que leur batterie de voiture se recharge. Certaines des stations phares offriront également des « aménagements supplémentaires », mais le communiqué de presse n’a pas précisé en quoi ils consisteraient.

