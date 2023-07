Clavier Ducky One 3 SF Aura : Le rêve d’un dactylographe

Choisir un nouveau clavier n’est pas facile. La gamme d’options disponibles est écrasante, avec plusieurs facteurs clés à prendre en compte. Quelle sera son utilisation principale ? Combien êtes-vous prêt à dépenser ? Recherchez-vous des fonctionnalités essentielles ? Ces considérations signifient que le clavier « parfait » n’est pas le même pour tout le monde. Le Ducky One 3 SF Aura pourrait ne pas être le clavier parfait pour moi, mais c’est le plus proche de tous.

Alors que je passe beaucoup de temps à jouer, ma principale considération en ce qui concerne un clavier est sa qualité pour la frappe. Au fil des années, j’ai expérimenté différents modèles et divers interrupteurs. Cependant, je n’avais jamais utilisé de Ducky, malgré leur réputation d’être excellents pour les dactylos et leurs apparitions constantes dans les listes des « meilleurs claviers ». Pourquoi ? Honteusement, je ne les trouvais tout simplement pas beaux.

Le Ducky One 3 SF Aura n’est pas expédié avec autant d’accessoires élaborés que le clavier sans fil Asus ROG Azoth, mais son prix de 140 $ compare très favorablement aux 250 $ du monstre Asus, et il offre encore plus que certains concurrents : 12 touches alternatives, y compris une barre d’espace très chic ; un extracteur d’interrupteur, un extracteur de capuchon de touche, un câble USB-C vers USB-A et les stickers obligatoires.

Ce clavier est une version de petit format (65 %) du One 3 Aura, ce qui indique que vous obtenez toujours les touches fléchées, Del, PgUp et PgDn – il est également disponible en tailles standard, TKL et Mini (60 %).

Le design unique comprend un boîtier en plastique translucide givré et des interrupteurs translucides, vous permettant de voir la mousse jaune qui amortit les frappes de touche, ainsi que certains des PCB à double couche, sur les côtés.

Le dessus des capuchons de touche est opaque, donc bien qu’il ne soit pas complètement transparent, il me rappelle un peu le très élégant téléphone transparent Nothing (1).

Étant donné que les côtés des touches double injection sont également translucides, l’éclairage RVB se propage dans toutes les directions plutôt que d’éclairer uniquement les légendes comme la plupart des claviers.

Le résultat final est que c’est le clavier le plus lumineux que vous êtes susceptible de voir ; vous pourriez même avertir les navires des rochers la nuit avec ça. La luminosité peut également rendre le socket de photos difficile, malheureusement.

La façon dont le Ducky illumine les touches et tout le reste autour du clavier dans une version sombre est géniale, mais les légendes sont difficiles à voir lorsque l’éclairage est activé, surtout dans les zones lumineuses. Mais cette marque de claviers s’adresse davantage aux dactylos, donc ceux qui ont occasionnellement besoin de regarder les touches pourraient avoir quelques problèmes. Un exemple est l’esperluette sur la touche 7 qui ressemble à un 8 de loin.

C’est bien de voir que le Ducky One SF Aura offre trois angles de frappe au lieu de deux, ce que font beaucoup plus de claviers de nos jours, mais vous ne trouverez pas de boutons de contrôle multimédia, de molettes de volume, d’écrans LCD, de ports ou de boutons macro dédiés ici.

Il y a cependant un ensemble de commutateurs DIP en dessous. En les basculant, vous pouvez effectuer différentes fonctions : verrouiller les touches numérotées en tant que F1 – F12, activer le mode 6-Key Rollover et changer la touche Windows en touche Menu.

Comme prévu, les utilisateurs peuvent choisir parmi une large gamme d’interrupteurs – Cherry MX, Kailh et Gateron, vous pouvez donc choisir vos préférés. Le modèle de test que j’ai reçu est équipé de Cherry Silent Reds, ce dont je suis reconnaissant. Ils sont également remplaçables à chaud, donc vous pouvez les changer si vous n’êtes pas satisfait de votre choix.

Comme son nom l’indique, les interrupteurs linéaires Cherry Silent Red sont extrêmement silencieux, sauf pour le son satisfaisant lorsqu’ils sont enfoncés. Ils offrent environ 1,9 mm de pré-course, s’activent à 45 g à 2 mm avec une course totale de 3,7 mm. Associée aux capuchons de touche en plastique polycarbonate épais, je peux honnêtement dire que ce clavier offre la meilleure expérience de frappe que j’ai jamais connue, meilleure même que l’Asus ROG Azoth.

Mais je veux des preuves empiriques, alors je me tourne vers le test de frappe pour voir comment il se compare à trois concurrents : le Corsair K70 avec des interrupteurs opto-mécaniques, l’Asus ROG Azoth avec ses interrupteurs ROG NX Red et le Razer Huntsman Elite avec des commutateurs optiques Razer Clicky.

Le Ducky est le premier. En allant sur Typing.com, je sélectionne le test d’une minute et parviens à atteindre 82 mots par minute, un record personnel, avec une précision de 100 %.

Ensuite, c’est au tour du Corsair. C’est un clavier de belle apparence, et les touches sont encore plus silencieuses que celles du Ducky, mais je trouve que les interrupteurs opto-mécaniques s’activent si facilement que je fais souvent des erreurs.

C’est aussi ennuyeux lorsque je lance accidentellement un ultime dans Diablo 4 à cause du petit peu de pression exercée par mon doigt pendant qu’il repose sur la touche « 4 ». J’obtiens 67 mots par minute avec une précision de 85 % ; j’ai remarqué en utilisant ce clavier tous les jours que la touche que je touche le plus souvent était la touche retour arrière.

Puis vient le Razer Huntsman Elite qui produit un clic satisfaisant. Ce clavier a été mon choix pendant des années, comme en témoigne le repose-poignet très usé. Sans grande surprise compte tenu de mon expérience avec ce clavier, la précision est de 99 % et la vitesse est de 78 mots par minute.

Enfin, il est temps pour le plus cher de tous : le cher ROG Azoth. Ses interrupteurs ROG NX Red ne sont pas aussi cliquables que ceux du Huntsman, mais ils produisent plus de bruit que les deux autres. J’ai fait l’éloge de l’expérience de frappe de l’Azoth dans ma test, donc je m’attends à ce qu’il se comporte bien. Les scores finaux sont une précision de 100 % et une vitesse de 78 mots par minute.

Comparaison de la vitesse et de la précision des claviers/interrupteurs

Clavier Type d’interrupteur Mots par minute Précision Ducky One 3 SF Aura Cherry Silent Red 82 100% Corsair K70 Optique-mécanique 67 85% Asus ROG Azoth ROG NX Red 78 100% Razer Huntsman Elite Interrupteurs optiques cliquables Razer 78 99%

Les résultats sont assez proches de ce que je m’attendais et confirment que, du moins dans mon cas, le Ducky offre la meilleure précision et vitesse de frappe. Les doigts semblent simplement glisser sur les touches sans appuyer sur la mauvaise touche ou sur des activations accidentelles, et la sensation d’appuyer sur chaque touche est inégalée. Sa réputation en tant que clavier de dactylo est bien méritée.

Mais cela n’indique pas que le Ducky n’est pas adapté aux jeux. Les touches sont assez réactives pour tous les types de genre et confortables lorsque vous reposez vos doigts dessus, sans activations accidentelles. Il y a aussi le RVB, bien sûr, et le fait qu’il soit assez petit indique que vous pouvez placer le clavier à différents endroits pour vous donner de la place supplémentaire pour la souris. Il est également très portable, ce qui est idéal si vous avez l’intention de voyager avec. Mais certaines personnes préféreront les claviers dotés de fonctionnalités axées sur les jeux.

Cela nous amène à l’une des caractéristiques déterminantes de Ducky : il n’y a pas de logiciel pour contrôler les lumières et les macros.

Ceux qui sont habitués à des logiciels comme Corsair iCue et Asus Armoury Crate pourraient être surpris par cela, mais beaucoup de logiciels d’éclairage sont vraiment horribles, donc d’autres pourraient le considérer comme un point positif. Il existe un nombre vertigineux d’options accessibles via la touche Fn, du changement de mode couleur, en passant par le réglage de la luminosité, le changement des couleurs (en modifiant la luminosité rouge, verte et bleue pour un réglage précis) et la modification des vitesses. Vous pouvez également enregistrer des macros et remapper les fonctions secondaires des touches. Vous pouvez enregistrer toutes vos modifications sur six profils intégrés, et il dispose même de commandes pour contrôler le curseur à l’écran sans souris.

La façon dont vous vous sentez quant à l’absence de logiciel pourrait être un facteur décisif avec le Ducky. L’utilisation du clavier pour les fonctions habituelles que vous contrôleriez normalement sur un écran n’est pas toujours simple, mais ce n’est pas vraiment un problème si vous n’êtes pas adepte de la personnalisation poussée – j’ai laissé celui-ci sur une lumière blanche statique la plupart du temps.

Après l’avoir utilisé pendant quelques semaines, je peux affirmer en toute sécurité que le Ducky One 3 SF Aura a remplacé l’Asus Azoth en tant que périphérique quotidien. Il peut manquer de fonctionnalités de pointe, de molettes, de boutons et de repose-poignets, mais l’expérience de frappe inégalée, l’apparence élégante et le RVB éblouissant compensent largement ces défauts et se combinent pour créer un produit incroyable et bien prix.

Avantages

Vous aurez du mal à trouver un meilleur clavier pour la frappe

L’éclairage RVB visible de l’espace

Un design translucide super cool

Les interrupteurs sont remplaçables à chaud

Toutes les fonctionnalités/lumières accessibles via le clavier

Inconvénients

L’absence de logiciel pourrait rebuter certaines personnes

Les légendes peuvent être difficiles à lire

Non axé sur le jeu

L’utilisation des fonctions des touches peut être difficile et lente

Pas de repose-poignet

