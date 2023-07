Le nouveau tableau de bord Xbox ajoute des fonctionnalités de personnalisation

Qu’est-il arrivé? Microsoft a apporté plusieurs modifications majeures aux écrans d’accueil de ses consoles Xbox. La dernière version, actuellement en déploiement, met l’accent sur la personnalisation de l’utilisateur en termes d’apparence et de fonctionnalité. De plus, Microsoft a introduit de nouvelles options de paiement via PayPal et Venmo.

Le nouveau tableau de bord Xbox est en cours de déploiement pour les consoles Xbox Series et Xbox One. Alors que certains propriétaires peuvent y accéder dès aujourd’hui, tout le monde devrait recevoir la mise à jour dans les prochaines semaines. Cette refonte repositionne les fonctions principales de la console et donne aux utilisateurs plus de contrôle sur ce qui apparaît sur leur écran d’accueil.

Par défaut, le nouveau menu principal affiche les jeux et applications récemment lancés dans une rangée près du bas de l’écran, tout en organisant les principales fonctions comme la bibliothèque de jeux, le Microsoft Store, Game Pass, la recherche et les paramètres en haut. Cependant, les utilisateurs peuvent également épingler leurs jeux préférés, des groupes personnalisés et des fonctions système sur l’écran d’accueil, tout comme épingler des éléments dans le menu Démarrer de Windows.

Pour vous assurer qu’un jeu est toujours accessible depuis l’écran d’accueil, accédez au titre dans la bibliothèque ou le Microsoft Store, appuyez sur le bouton du menu et sélectionnez « Ajouter à l’accueil ». Le même processus s’applique aux groupes, mais n’oubliez pas que le groupe épinglé le plus récemment apparaîtra en haut de la liste.

>

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :