Conclusion: Il y a un « trou » bien connu dans le champ de gravité de la Terre juste au large de la côte de l’Inde, connu sous le nom de faible géoïde de l’océan Indien (IOGL). Une nouvelle étude fournit une explication potentielle de ce phénomène, même si la recherche ne prend pas en compte certains événements importants de l’histoire géologique de la planète.

Au lieu d’être une sphère parfaite, la Terre, tout comme chaque autre planète que nous connaissons, est décrite comme un « ellipsoïde », tandis que « géoïde » fait référence à la surface de la planète en topographie. Un géoïde présente une attraction gravitationnelle inégale, qui peut varier en intensité en fonction de l’altitude et du matériau situé sous la croûte de la planète.

En 1948, le géophysicien néerlandais Felix Andries Vening Meinesz a découvert une anomalie gravitationnelle formant une dépression circulaire au large de la pointe sud de l’Inde, couvrant environ 3 millions de kilomètres carrés. Cette dépression entraîne une baisse du niveau de la mer de plus de 100 mètres et est enregistrée comme le point le plus bas du géoïde terrestre.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs indiens et récemment publiée dans le journal Geophysical Research Letters vise à expliquer comment le faible géoïde de l’océan Indien s’est formé. Les auteurs de l’étude, Debanjan Pal et Attreyee Ghosh, ont réalisé de nombreuses simulations sur superordinateur pour reproduire l’état de la Terre il y a 140 millions d’années.

Les scientifiques indiens ont effectué 19 simulations différentes de la géographie de la Terre, s’étendant de 140 millions d’années à nos jours. Ils ont recréé différents comportements pour les plaques tectoniques, les flux de magma à l’intérieur du manteau de la planète, et plus encore. Parmi les 19 simulations, six ont abouti à la formation d’un « trou de gravité » similaire à celui que nous observons aujourd’hui dans l’IOGL.

Les six simulations réussies avaient un facteur de qualification commun : la présence de panaches de magma autour du faible géoïde. Associés à la structure du manteau voisin, ces panaches étaient probablement responsables de la formation du trou de gravité. Les simulations ont confirmé que sans ces panaches, aucun faible géoïde ne se formait.

Comme l’explique Attreyee Ghosh, l’Inde occupait un endroit très différent il y a 140 millions d’années, et un océan aujourd’hui disparu séparait le sous-continent indien de l’Asie. La plaque indienne s’est ensuite connectée à la plaque asiatique, et la plaque océanique ancienne a plongé dans le manteau de la Terre, déclenchant la formation de panaches de magma qui ont rapproché du matériau de faible densité de la surface.

Selon l’étude, le trou de gravité indien s’est formé il y a environ 20 millions d’années, mais ses résultats finaux ont suscité une certaine controverse chez d’autres scientifiques. Alessandro Forte, professeur de géologie à l’Université de Floride, souligne que les nouvelles recherches ignorent le fait qu’il y a 65 millions d’années, un panache du manteau a éclaté à l’endroit où se trouvait le continent indien à cette époque. De plus, le géoïde simulé diffère de la forme réelle de la surface de la Terre.

Les auteurs de l’étude reconnaissent les limites de leur travail, affirmant que tous les facteurs possibles n’ont pas été pris en compte dans les simulations en raison de l’incertitude quant à l’apparence passée de la Terre. Comme l’explique Ghosh, plus nous remontons dans le temps, moins nous avons confiance dans les modèles. Néanmoins, l’explication globale de la formation du trou de gravité de la Terre par les panaches de magma devrait être considérée comme « assez claire ».

