Samsung Galaxy Z Flip5 : Tout tourne autour de l’Écran Extérieur

2023 est une année passionnante pour les téléphones à clapet, c’est-à-dire les smartphones pliables comme la série Galaxy Flip de Samsung. Alors que je me demandais depuis longtemps quel en serait réellement l’avantage, Samsung répond définitivement à la question avec le nouveau Galaxy Z Flip5. Car à l’extérieur du pliable, il y a un nouvel écran externe considérablement agrandi qui offre des possibilités insoupçonnées. Nouveau également : la tablette pliable Galaxy Z Fold5, la série de tablettes Pro Galaxy Tab S9 et la Galaxy Watch6, qui marque le retour de la lunette rotative dans sa version classique. Vous pouvez désormais précommander tous les nouveaux appareils Galaxy chez Netcost-security.fr.

Contenu :

Galaxy Z Flip5 : Vous pouvez l’ouvrir, mais vous n’en avez presque plus besoin

Une fois ouvert, le Galaxy Z Flip5 est un smartphone assez long avec un écran interne de 6,7 pouces et un format de 22:9, similaire au Galaxy S23. Une fois replié, il possède désormais un écran externe (Samsung l’appelle « display avant ») qui mesure 3,4 pouces, soit près de quatre fois la taille du précédent Galaxy Z Flip4. 3,4 pouces – c’est la taille des premières générations de smartphones, avec lesquelles la plupart d’entre nous pouvaient bien travailler.

Le Galaxy Z Flip5 ouvert – et utilisé comme un trépied. (Image : Charles A)

La question est de savoir ce que Samsung et vous, en tant que futur client potentiel, pouvez en faire. Samsung vous permet de personnaliser les widgets et les fonds d’écran. Samsung dit que vous pourrez démarrer l’appareil photo, prendre des selfies sans les mains, consulter les prévisions météorologiques, payer avec Samsung Wallet ou accéder aux cartes d’embarquement sans avoir à ouvrir le pliable. Vous pourrez également regarder des images et des vidéos directement sur l’écran avant et répondre aux notifications avec un clavier QWERTZ complet via Quick Reply.

Widgets sur l’écran externe du Galaxy Z Flip5 (Image : Charles A)

Le plus grand avantage : tout cela est possible même lorsque vous placez facilement le Galaxy Z Flip5 sur la table légèrement ouvert ou même fermé, et grâce à l’écran always-on, vous avez pratiquement toujours toutes les nouvelles notifications à portée de vue, sans avoir besoin d’un support de table comme pour les autres smartphones. Cela ouvre de nouvelles perspectives d’utilisation.

Galaxy Z Flip5 : L’année des téléphones à clapet

Le Galaxy Z Flip5 de Samsung n’est bien sûr pas le seul sur le marché. En particulier, le Motorola Razr40 Ultra, lancé récemment en Europe, est également un téléphone à clapet avec un écran externe (3,6 pouces) également énorme et des caractéristiques similaires pour un prix comparable. Cependant, Samsung a l’avantage de plusieurs années d’expérience avec les pliables – et donc aussi avec les charnières (Hinge) et l’écran pliable.

Peut aussi tenir debout : le Galaxy Z Flip5 (Image : Charles A)

Petit bémol : Samsung a toujours omis d’inclure un triple appareil photo dans le Z Flip5. Vous devrez vous contenter d’un appareil photo ultra grand-angle et d’un objectif grand-angle normal. Un appareil photo avec zoom téléobjectif devrait normalement être inclus dans cette gamme de prix, mais il est absent du nouveau Flip.

Vous pouvez précommander le Samsung Galaxy Z Flip5 à partir de 1 199 euros (256/8 Go) dans les couleurs Graphite, Cream, Lavender et Mint chez Netcost-security.fr. Pour les précommandes, vous bénéficiez du double de la capacité de stockage au même prix.

Galaxy Watch6 et Watch6 Classic : Plus d’écran et de batterie

Comment rendre une bonne montre connectée encore meilleure ? Mon collègue Netcost était enthousiasmé par la Galaxy Watch5. La nouvelle Galaxy Watch6 conserve presque les mêmes fonctionnalités. À l’intérieur, il y a maintenant un processeur plus puissant et plus économe en énergie (le Dualcore Exynos W930 avec 1,4 GHz). Samsung a surtout maintenu les dimensions extérieures de la montre, mais a réduit les bordures, ce qui rend l’écran plus grand en superficie.

Samsung Galaxy Watch6 et Watch6 Classic (Image : Charles A)

Samsung a également agrandi la batterie, ce qui devrait offrir une meilleure autonomie à la Watch6 – toujours appréciable sur une montre connectée.

Smartwatch Taille de l’écran / Batterie Galaxy Watch6 Classic (47 mm) 1,5 pouce / 425 mAh Galaxy Watch6 Classic (43 mm) 1,3 pouce / 300 mAh Galaxy Watch6 (44 mm) 1,5 pouce / 425 mAh Galaxy Watch5 (44 mm) 1,4 pouce / 410 mAh Galaxy Watch6 (40 mm) 1,5 pouce / 300 mAh Galaxy Watch5 (40 mm) 1,2 pouce / 284 mAh

La nouvelle Galaxy Watch6 (Classic) est disponible en versions avec ou sans puce LTE. Les prix varient en fonction de la taille et de la configuration, allant de 319 à 499 euros. La Watch6 Classic est disponible en Noir et Argent. La Watch6 de 44 mm est disponible en Graphite ou Argent, et la version de 40 mm en Graphite ou Or.

Les deux nouvelles montres Galaxy avec grand écran. La Watch6 Classic (à droite) est de retour avec la lunette rotative. (Image : Charles A)

Une nouvelle version de la Galaxy Watch5 Pro n’a pas encore été présentée ; la montre reste disponible à la vente.

Galaxy Z Fold5 : Actuellement encore plus lumineux

Samsung Galaxy Z Fold5 (Image : Charles A)

Le Galaxy Z Fold5 est un peu dans l’ombre des autres appareils présentés. Les améliorations par communiqué au Galaxy Z Fold4 sont plutôt cosmétiques. Ainsi, l’écran interne est encore un peu plus lumineux et les performances du processeur et de la puce graphique sont légèrement supérieures grâce au Snapdragon 8 Gen 2. Bien sûr, Android 13 avec OneUI 5.1.1 est inclus. Samsung souligne d’ailleurs que la puce graphique prend désormais en charge le ray tracing pour des effets de miroir détaillés dans les jeux mobiles.

Galaxy Z Fold5 : Luminosité de l’écran 1 750 nits (maximum)

Luminosité de l’écran 1 750 nits (maximum) Galaxy Z Fold4 : Luminosité de l’écran 1 200 nits (maximum)

Le Galaxy Z Fold5 est disponible à partir de 1 899 euros (256/12 Go) dans les couleurs Icy Blue, Phantom Black et Cream et peut être précommandé dès maintenant chez Netcost-security.fr. Dans le cadre de la précommande, vous recevrez une capacité de stockage doublée au même prix jusqu’au 10 août.

Série Galaxy Tab S9 : Avec certification IP68

La nouvelle version de l’iPad concurrent de Samsung, la série Galaxy Tab S9, présente également des changements mineurs. Le système d’exploitation est Android 13 avec OneUI 5 (que les modèles précédents peuvent également mettre à jour). Le nouveau Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy devrait offrir de meilleures performances – similaire à la série de smartphones Galaxy S23 avec un processeur Snapdragon légèrement modifié par communiqué à la concurrence. Les haut-parleurs quadruples sont 20 % plus grands. Le point fort est cependant la certification IP68 pour les trois nouveaux S-Tabs Galaxy S9 Ultra, Galaxy S9+ et Galaxy S9, ainsi que pour le nouveau S-Pen. Cela rend la série Galaxy Tab S adaptée à une utilisation en extérieur.

De gauche à droite : Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, S9+ et S9 (Image : Charles A)

À titre d’exemple, lorsque Samsung dit que la série Galaxy Tab est « plus plate que jamais », cela vaut surtout pour la « normale » Galaxy Tab S9. Elle ne mesure plus que 5,9 mm d’épaisseur au lieu de 6,3 mm pour le modèle précédent, tout en conservant la même capacité de batterie de 10 090 mAh. Les deux autres tablettes ont conservé leur taille. Le Tab S9 Ultra mesure toujours 5,5 mm d’épaisseur, tandis que le S9+ mesure 5,7 mm, tout comme le S8+.

La série Galaxy Tab S9 commence à 949 euros (Tab S9, Wi-Fi seulement, 128 Go) et peut coûter jusqu’à 2 049 euros (Tab S9 Ultra, 5G, 1 To). Les modèles sont disponibles en couleur Beige et Graphite. Pour les précommandes, vous recevrez une capacité de stockage doublée au même prix.

Conclusion

Lors d’une présentation de Samsung hier à Berlin, tous les nouveaux appareils Galaxy nous ont fait une excellente première impression. Les impressionnantes et puissantes tablettes Galaxy S, notamment l’immense Tab S9 Ultra de la taille d’un ordinateur portable, et le Galaxy Z Fold5 à nouveau réussi. Des améliorations mineures certes sur ces appareils, mais au fil des années, Samsung les a toujours perfectionnés.

Cela va être passionnant : Le Galaxy Z Fold5 avec un grand écran avant / extérieur (Image : Charles A)

Le retour de la lunette rotative dans la Galaxy Watch6 Classic est fantastique. Cela permet de changer d’application de manière formidable et amusante. La durée de vie de la batterie plus longue annoncée par Samsung sera un avantage. La Watch6 « simple » offre quant à elle un écran plus grand et une apparence légèrement plus élégante.

Cependant, nous sommes surtout intéressés par le Galaxy Z Flip5. Le grand écran avant doit encore révéler toutes les possibilités qu’il offrira et combien de fois le téléphone pliable devra réellement être ouvert. Mais cela seul sera passionnant à découvrir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :