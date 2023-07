Regardez Samsung dévoiler le Galaxy Z Fold 5 et le nouveau Galaxy Flip aujourd’hui à 7h, heure de l’Est.

En bref: Samsung dévoilera les dernières éditions de ses téléphones pliables populaires, le Galaxy Z Flip et le Z Fold, lors d’un événement Unpacked plus tard dans la journée. Si vous êtes un lève-tôt ou si vous vous trouvez dans un autre pays, vous pouvez regarder toutes les procédures en direct ici même à partir de 7h HE / 4h HP.

Bien que l’on s’attend à ce que Samsung révèle plusieurs appareils lors de son dernier événement déballé, ses deux pliables populaires seront les vedettes.

D’après de nombreuses rumeurs et images officielles fuitées, le Galaxy Z Fold 5 ne révélera pas beaucoup de surprises. Il y a eu des communiqués selon lesquels le design est si similaire à celui de son prédécesseur que les employés de Samsung le qualifiaient de « ennuyeux ».

Un changement de design subtil mais bienvenu serait l’inclusion d’une charnière en forme de goutte d’eau. Cela permettra au centre de l’écran de former une forme de goutte d’eau lorsqu’il est fermé, permettant aux deux côtés du téléphone de se plier à plat, comme le Pixel Fold, tandis que le Z Fold 4 laisse un léger espace lorsqu’il est fermé. La charnière en forme de goutte d’eau réduirait d’environ 2 mm l’épaisseur du Fold 5 lorsqu’il est fermé. De plus, Samsung a déplacé le voyant LED du bas de l’ensemble de caméras vers le côté.

En termes de caractéristiques, attendez-vous à un processeur Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Dans l’ensemble, il n’y a pas une grande amélioration par communiqué au Z Fold 4, mais nous avons adoré le modèle précédent (à part le prix), donc la dernière version pourrait être un excellent point de départ pour ceux qui découvrent les appareils pliables.

Passons au Z Flip 5, celui-ci semble avoir subi un changement plus notable : l’écran externe est maintenant beaucoup plus grand, permettant d’afficher plus de contenu. Selon un communiqué d’OnLeaks, l’écran externe est passé de 1,9 pouces sur le Z Flip 4 à 3,4 pouces sur son successeur. Attendez-vous aux mêmes caractéristiques principales que le Z Fold 5.

Les deux appareils pliables devraient être vendus à un prix similaire à celui de leurs prédécesseurs : 999 dollars (Flip) et 1 799 dollars (Fold).

>En plus des téléphones, Samsung devrait dévoiler deux versions de la montre Galaxy Watch 6 lors de l’événement Unpacked ; une version standard et une version Classic, cette dernière pourrait voir le retour de la lunette rotative très appréciée.

Les produits finaux présentés seront probablement les nouvelles tablettes de la série Galaxy Tab S9 avec les mêmes tailles de 11 pouces, 12,4 pouces et 14,6 pouces. Les expéditions de tablettes se sont légèrement mieux comportées que les autres secteurs au cours d’un premier trimestre difficile, avec une baisse de seulement 7 % – les expéditions d’ordinateurs de bureau ont baissé de 28 % – bien que cela soit en grande partie dû aux iPad. Il sera intéressant de voir quel genre d’intérêt la nouvelle série Tab S9 suscite, surtout que le modèle de base serait apparemment passé d’un écran LCD à un écran AMOLED, et comment il se compare aux tablettes d’Apple et au Pixel Tablet.

