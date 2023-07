Les voitures de location connaissent un moment à la Airbnb

En résumé : Le travail indépendant est un moyen extrêmement populaire de gagner un revenu supplémentaire, mais il devient de plus en plus complexe et risqué. Les petits boulots consistaient autrefois en des tâches insignifiantes telles que livrer des pizzas quelques soirs par semaine, faire l’épicerie, faire du babysitting ou tondre des pelouses pour gagner un peu d’argent de poche. De nos jours, les aspirants entrepreneurs exploitent des plateformes technologiques pour se lancer dans des projets plus sophistiqués tels que la location de maisons et de voitures, se mettant ainsi en danger financier considérable.

L’idée de louer un véhicule de secours a attiré des milliers de personnes sur des sites tels que Turo ou Getaround, et pour beaucoup, cela fonctionne comme prévu. D’autres envisagent de rivaliser avec des géants de la location de voitures tels qu’Enterprise ou Hertz et de constituer d’importantes flottes de véhicules pour construire leur empire, pour se rendre compte ensuite que les problèmes se multiplient à grande échelle.

Le Wall Street Journal a récemment publié un article sur le sujet et a découvert plusieurs histoires d’horreur. Un propriétaire de véhicule a déclaré avoir dû récupérer une voiture volée qui avait été conduite le long de la côte ouest et abandonnée à la frontière canadienne. Un autre a dit que sa Maserati s’était écrasée contre un mur et était devenue une perte totale, tandis qu’un troisième propriétaire a parlé d’une voiture impliquée dans une fusillade.

Les locataires doivent également faire face à des dépenses telles que le nettoyage, l’assurance et l’entretien/réparation, qui réduisent tous les revenus. Il y a aussi le risque associé au financement pour ceux qui utilisent le crédit pour constituer leur flotte de location.

Dan Hurlbert, qui a utilisé Turo pour louer des véhicules haut de gamme, s’est rapidement lassé du service après environ un an et des dizaines de milliers de dollars de pertes. « Turo vous fait croire que tout sera magnifique, mais ce n’est tout simplement pas le cas », a-t-il déclaré. « Quand la réalité s’installe, on se dit, ‘C’est nul' ».

Chris Mullins, un utilisateur de Turo qui loue son Polaris Slingshot quatre à six fois par mois pour environ 100 dollars par jour, dit qu’il est à l’équilibre financier une fois pris en compte les mensualités et le coût d’entretien. À l’avenir, cependant, il pense pouvoir s’en sortir mieux une fois que davantage de personnes auront connaissance du service.

