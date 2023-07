Le Surface Laptop Studio 2 pourrait être expédié avec 64 Go de RAM et un RTX 4060

Rumeur : Il y a deux ans, Microsoft a lancé un modèle Surface ambitieux qui semblait atteindre le design hybride haut de gamme ordinateur portable-tablette que les produits précédents visaient. La société n’a pas encore révélé son successeur, mais les dernières informations indiquent une mise à niveau importante des caractéristiques avec globalement le même extérieur.

Des sources ont indiqué à Windows Central que Microsoft prévoit de révéler et de lancer le Surface Laptop Studio 2 plus tard cette année. Bien que le prix soit encore inconnu, il pourrait être considérablement plus cher mais aussi plus puissant que le Surface Laptop d’origine et le Surface Studio 2+.

Microsoft dévoile généralement son hardware Surface en automne. Il a révélé le Surface Laptop Studio d’origine en septembre 2021 et le Studio 2+ en octobre de l’année dernière, il est donc probable qu’un nouveau modèle apparaisse dans cette période cette année.

Il est probable qu’une révélation ou un lancement coïncidera avec la sortie de la mise à jour Windows 11 23H2, qui apporte une série de nouvelles fonctionnalités non confirmées au système d’exploitation plus tard cette année. Celles-ci pourraient inclure une application Explorer de fichiers rafraîchie, le prise en charge des clés FIDO et plus encore. La fonctionnalité améliorée de Windows Ink présentée dans une version récente de Windows Insider pourrait constituer un bon argument de vente pour un nouveau lancement de Surface.

En ce qui concerne les caractéristiques, des apparitions en février sur Geekbench suggèrent que le Laptop Studio 2 sera le tout premier Surface avec 64 Go de RAM, et de la RAM DDR5 en plus. Il passe également des processeurs Intel de 11e génération du Studio 2+ et du Laptop Studio à un i7-13800H à 14 cœurs et 2,9 GHz de 13e génération. Il n’y aura apparemment pas de modèle i5, ce qui pourrait augmenter considérablement le prix de départ par communiqué aux 1 599,99 $ du Laptop Studio, atteignant peut-être près de 2 000 $.

Le Laptop Studio 2 fait également un bond notable en termes de performances graphiques avec le passage à une NVIDIA GeForce RTX 4060 de 8 Go. Le Studio 2+ était expédié avec un RTX 3060, tandis que le Laptop Studio d’origine permettait aux clients de choisir entre un 3050 Ti et un A2000. Microsoft ne prévoit pas de proposer une option avec des puces AMD cette année.

Les modifications apportées au design extérieur du Laptop Studio 2 seront mineures par communiqué aux puces sous-jacentes. Il comprendra plus de ports Thunderbolt 4 que les deux de son prédécesseur, mais le nombre exact est encore inconnu. Il pourrait également présenter un pavé tactile haptique amélioré et un écran plus lumineux, mais il pourrait seulement être disponible en 14,4 pouces.



