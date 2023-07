La revendication du physicien de Harvard sur les origines extraterrestres de fragments de météore océanique rencontre le scepticisme.

En bref: Le physicien de Harvard qui affirme que les petits fragments qu’il a trouvés au fond de l’océan pourraient avoir une origine extraterrestre ne trouve pas beaucoup de support de la part de ses collègues scientifiques et experts. Leurs réponses à la théorie d’Avi Loeb vont du scepticisme à la colère.

Nous avons appris plus tôt ce mois-ci que Loeb, qui est professeur de science à l’université Harvard, avait entrepris une expédition pour récupérer les fragments d’une météorite, IM1, qui avait explosé près de l’île Manus le 8 janvier 2014.

Selon une étude dirigée par Loeb et Amir Siraj, étudiant en astrophysique à Harvard, la vitesse de la météorite et le fait qu’elle a explosé beaucoup plus bas dans l’atmosphère terrestre indiquent « une possible origine de l’intérieur profond d’un système planétaire ou d’une étoile dans le disque épais de la galaxie de la Voie lactée ».

« Il existe environ 850 langues parlées en Papouasie, l’endroit le plus linguistiquement diversifié de la Terre », écrit le professeur Loeb sur Medium. « Pourtant, si l’expédition récupère un gadget avec une inscription extraterrestre, nous ajouterons une nouvelle langue à cet endroit. »

Le voyage a récupéré plusieurs petits objets sphériques de taille sub-millimétrique et de masse sub-milligramme, fabriqués dans un alliage d’acier et de titane plus résistant que ce qui se trouve dans d’autres météorites. Loeb affirme qu’ils pourraient faire partie d’un vaisseau spatial d’une autre civilisation, ou d’un gadget technologique.

Mais l’enthousiasme de Loeb n’est pas partagé par bon nombre de ses collègues scientifiques. « Les personnes en ont marre d’entendre les affirmations sauvages d’Avi Loeb », a déclaré Steve Desch (via le New York Times), astrophysicien à l’université d’État de l’Arizona. « Cela pollue la bonne science, en mélangeant la bonne science que nous faisons avec ce sensationnalisme ridicule et en épuisant tout l’oxygène de la version. »

Desch ajoute que plusieurs de ses collègues refusent maintenant de s’engager dans l’évaluation par les pairs du travail de Loeb. « Les affirmations de Loeb sont une véritable rupture du processus d’évaluation par les pairs et de la méthode scientifique », a déclaré Desch au journal. « Et c’est tellement démoralisant et fatiguant. » Il soutient également que si IM1 se déplaçait réellement aussi rapidement que le montrent les données, qui proviennent du département de la Défense des États-Unis, il aurait brûlé dans notre atmosphère.

Peter Brown, physicien des météores à l’université Western en Ontario, remet également en question les méthodes de Loeb. Il affirme que bien que plusieurs événements détectés à l’aide de radars terrestres et de réseaux optiques semblent être interstellaires, presque tous sont dus à des erreurs de mesure. Loeb a répondu que le gouvernement était susceptible de « savoir ce qu’il fait », et le US Space Command a déclaré dans une lettre qu’il était certain à 99,99% de l’origine interstellaire d’IM1.

« J’aime les idées farfelues – elles nous font tous réfléchir – de temps en temps, l’une d’entre elles pourrait être correcte. Mais je suis extrêmement sceptique à propos de celle-ci », a déclaré Dan Werthimer, chef technologue du Centre de recherche SETI à l’université de Californie, Berkeley.

Les sphères ont été envoyées à l’université Harvard, à l’université de Californie, Berkeley, et à la société Bruker en Allemagne pour une analyse plus approfondie. Loeb affirme que les résultats seront publiés dans un article scientifique qui sera soumis à une revue par les pairs.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :