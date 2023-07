Ubisoft déclare désormais qu’il ne supprimera pas les comptes inactifs avec des jeux achetés

Que s’est-il passé ? Ubisoft a répondu aux communiqués répandus selon lesquels il supprimerait les comptes utilisateurs s’ils sont inactifs pendant trop longtemps. La société a maintenant ajouté une clause importante à la politique : les comptes contenant des jeux PC achetés ne sont pas éligibles à la suppression.

La controverse a commencé lorsque l’utilisateur Twitter @PC_enjoyer a tweeté un e-mail d’Ubisoft les informant que leur compte avait été inactif pendant trop longtemps, qu’il était temporairement suspendu et qu’il serait fermé dans les 30 jours suivant les conditions d’utilisation.

Hey there. We just wanted to chime in that you can avoid the account closure by logging into your account within the 30 days (since receiving the email pictured) and selecting the Cancel Account Closure link contained in the email. We certainly do not want you to lose access to…

– Ubisoft Support (@UbisoftSupport) 20 juillet 2023