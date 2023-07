La sortie IMAX 70mm d’Oppenheimer nécessite un émulateur Palm PDA pour réaliser sa magie cinématographique.

En contexte : Les technologies informatiques anciennes ne sont jamais entièrement abandonnées, surtout lorsqu’elles sont nécessaires pour faire fonctionner des machines exclusives que l’on trouve dans seulement quelques endroits dans le monde. Un exemple en est la nouvelle sortie IMAX de 70 mm d’Oppenheimer, écrit et réalisé par le prodige hollywoodien Christopher Nolan, et l’un des films les plus attendus de l’année.

Les disques Blu-ray offrent toujours la meilleure expérience pour regarder des films et des séries télévisées chez soi, les disquettes sont encore nécessaires ici et là, et lorsque le hardware tombe en panne, il y a toujours la voie de l’émulation pour continuer à utiliser du hardware vieux de plusieurs décennies, comme les unités Quick Turn Reel pour les salles IMAX. Ces unités hébergent les énormes bobines de film physique d’un film IMAX, et elles sont apparemment mieux contrôlées avec un appareil qui a été initialement expédié aux clients en 2002.

Christopher Nolan, un partisan de longue date du système propriétaire IMAX pour les films haute résolution, a filmé Oppenheimer dans le format natif 70mm de cette norme. La technologie offre 10 fois la résolution des formats de film standard, comme expliqué sur le site officiel du film, offrant aux spectateurs de films IMAX la « présentation la plus immersive » du film sur la vie du physicien théoricien J. Robert Oppenheimer.

D’après une courte vidéo récemment partagée par la société IMAX via TikTok, la bobine de film de 70 mm d’Oppenheimer était si grande qu’elle nécessitait des ajustements des plateaux de film. La chose la plus intéressante montrée dans la vidéo, cependant, est l’émulateur PalmOS, apparemment nécessaire pour faire fonctionner les unités Quick Turn Reel IMAX.

IMAX a ensuite confirmé que les unités Quick Turn Reel originales pour les impressions de films en 70mm fonctionnaient sur des PalmPilots. Le Palm m130, un assistant numérique personnel (PDA) équipé d’un processeur 33MHz, d’un écran LCD de 160×160 pixels et de Palm OS 4.1, semble être l’appareil idéal pour faire fonctionner les unités de bobines IMAX. Avant la sortie d’Oppenheimer, les développeurs de la société ont dû créer un émulateur qui imite l’apparence et le fonctionnement d’un PDA PalmPilot tout en s’exécutant sur une tablette Windows.

Certains cinémas IMAX peuvent apparemment utiliser des PDA Palm physiques pour contrôler les unités de bobines 70mm. Selon la société IMAX, leur émulateur dédié m130 fournit des commandes supplémentaires pour les côtés gauche et droit des projecteurs 3D, indique quand un plateau est prêt pour le film, et plus encore.

Le besoin d’une technologie quasi-ancienne comme le Palm m130 semble particulièrement approprié pour Oppenheimer, le nouveau thriller explosif de Nolan sur un homme qui a joué un rôle essentiel dans le développement des premières bombes atomiques au sein du Projet Manhattan. L’aube de l’ère atomique a donné aux forces alliées la force écrasante dont elles avaient besoin pour remporter la Seconde Guerre mondiale, et 80 ans plus tard, nous luttons encore contre la menace potentielle d’une guerre nucléaire totale entre les États-Unis, la Russie et d’autres pays dotés d’armes nucléaires.

