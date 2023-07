La surcharge technologique diminue la satisfaction des propriétaires de voitures.

En bref: La quantité de technologie présente dans les voitures modernes est stupéfiante, surtout en ce qui concerne les systèmes d’infodivertissement avancés. Mais est-ce une bonne chose? Selon une nouvelle enquête, ce n’est pas le cas, et c’est l’une des raisons pour lesquelles la satisfaction des propriétaires diminue.

Selon The Verge, l’étude Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL) de JD Power montre que la satisfaction globale des propriétaires de voitures connaît, pour la première fois en 28 ans d’existence de l’étude, une baisse d’une année sur l’autre.

La note globale de satisfaction de l’étude est passée à 845 (sur une échelle de 1 000). C’est deux points de moins par communiqué à il y a un an et trois points de moins qu’en 2021.

Les systèmes d’infodivertissement des véhicules sont source de frustration pour les propriétaires. Seulement 56 % ont déclaré préférer utiliser les systèmes intégrés pour lire de l’audio, une baisse significative par communiqué aux 70 % de l’année 2020. De plus, moins de la moitié des propriétaires ont déclaré utiliser les commandes d’origine de leurs voitures pour la navigation, la reconnaissance vocale ou passer des appels téléphoniques. Cela suggère que la majorité des personnes préfèrent utiliser des systèmes tels qu’Android Auto et Apple CarPlay.

« La baisse d’une année sur l’autre peut sembler minime, mais c’est un indicateur que des problèmes plus importants peuvent se cacher sous la surface », a déclaré Frank Hanley, directeur principal de l’évaluation comparative automobile chez JD Power.

« Cette tendance à la baisse de la satisfaction devrait être un signal d’alarme pour les fabricants, qui doivent mieux comprendre ce que les propriétaires veulent vraiment dans leurs nouveaux véhicules. »

Une partie intéressante de l’étude a révélé que les véhicules équipés d’Android Automotive (AAOS) avec Google Automotive Services (GAS) obtiennent des résultats plus élevés dans la catégorie de l’infodivertissement que ceux qui n’ont pas du tout AAOS. Cependant, AAOS sans GAS (alias Google intégré) a obtenu les scores les plus bas pour l’infodivertissement des trois catégories.

Plusieurs grandes entreprises automobiles utilisent GAS, dont General Motors, qui bloque l’accès à CarPlay et Android Auto dans sa future gamme de véhicules électriques au profit d’un système natif GAS.

On pourrait imaginer qu’une entreprise automobile axée sur la technologie comme Tesla aurait plus de succès dans ce domaine. Mais bien que le géant des véhicules électriques d’Elon Musk continue de se classer au-dessus de la moyenne – une note de 878 le place parmi les marques les plus performantes, sa satisfaction diminue, chutant de neuf points en 2023 par communiqué à l’année précédente. Selon JD Power, les notes de satisfaction pour Tesla sont en baisse d’une année sur l’autre dans les 10 critères.

Parmi ces dix critères, le seul à s’améliorer dans l’ensemble de l’enquête cette année est l’économie de carburant, tandis que celui qui a connu la plus forte baisse d’une année sur l’autre est l’extérieur.

Par ailleurs, les marques haut de gamme les mieux classées étaient Jaguar (887), Land Rover (883), Porsche (883) et BMW (878). Dodge était la mieux classée parmi les marques grand public, suivie de Ram et GMC. Le groupe Hyundai Motor a remporté le plus grand nombre de prix pour les modèles les mieux classés dans leurs segments respectifs, tandis que Kia a établi un record avec sept prix de marque en une seule année.

Quant au modèle individuel le mieux classé, c’est la Porsche 911 qui remporte cet honneur.

L’étude est basée sur près de 85 000 propriétaires de voitures neuves qui ont été interrogés après avoir possédé le véhicule pendant 90 jours.

