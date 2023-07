Le surcadenceur de RAM dépasse la barrière des 9 000 MT/s avec la nouvelle mise à jour du firmware d’AM5.

Pourquoi cela est important : La relation d’AMD avec son bios AGESA et la norme de mémoire DDR5 a été tumultueuse depuis le lancement de la plateforme en septembre de l’année dernière. Des problèmes tels que des problèmes de tension SOC et une instabilité au-dessus de certaines fréquences ont empêché les utilisateurs de repousser les limites des capacités de la DDR5.

Plus tôt cette semaine, plusieurs fabricants de cartes mères AM5 ont commencé à déployer la dernière mise à jour de l’AGESA d’AMD (1007B). Selon les communiqués des utilisateurs et des overclockeurs AM5 ayant reçu la mise à jour, le nouveau firmware améliore considérablement la compatibilité et le support DDR5 de l’AM5 dans son ensemble.

Avant la mise à jour, une plage de stabilité maximale de DDR5 de 6000 à 6200 MT/s était considérée. Un tweet de Buildzoid a révélé comment la nouvelle mise à jour a permis au célèbre gourou de la technologie et overclockeur d’atteindre des vitesses de 8 000 MT/s sur une carte mère AM5 de milieu de gamme.

Un autre overclockeur PC notable, Chihhua « HiCookie » Ke, a réussi à pousser sa DDR5 encore plus loin grâce à la mise à jour, atteignant une vitesse de 9 058 MT/s sur un ensemble de mémoire Aorus DDR5-8400 de Gigabyte. La tension minimale requise pour maintenir à la fois la vitesse nominale et l’overclocking est encore plus impressionnante.

Les vitesses plus élevées, les timings plus serrés et le dépassement des limites de la notation d’un module de mémoire peuvent nécessiter des augmentations de tension substantielles. HiCookie a réussi à maintenir les vitesses supérieures à 9 000 MT/s avec seulement 1,4 V.

« C’est complètement dingue », a déclaré l’overclockeur dans une publication Facebook prouvant l’exploit. « DDR5-9000 seulement 1,4V sur B650E Tachyon ! »

La performance d’overclocking de HiCookie a été réalisée à l’aide d’une nouvelle carte mère Aorus Tachyon B650, conçue spécifiquement pour les enthousiastes d’overclocking. La carte offre deux emplacements DIMM, une alimentation électrique avancée, une disposition et une prise en charge de la mémoire améliorées, ainsi que d’autres fonctionnalités spécifiques à l’overclocking conçues pour repousser les limites de la plateforme AM5. HiCookie a associé la carte et la RAM à un processeur Ryzen 7 7800X3D pour ses tentatives d’overclocking.

La barre des 9 000 MT/s est une étape importante pour la plateforme AM5, tout comme l’augmentation de la fréquence de RAM prise en charge et la stabilité de la fréquence du bus. Les succès en matière d’overclocking de Buildzoid, HiCookie et d’autres se sont produits quelques jours seulement après la sortie du nouveau code. Avec des résultats positifs comme le nouveau code AGESA et le prise en charge de la DDR5 s’accumulant dans la catégorie des victoires de l’AM5, AMD pourrait être sur le point de franchir un autre cap et de se rapprocher rapidement de la part de marché des amateurs d’Intel.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :