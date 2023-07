Les dernières prévisualisations de la version Windows 11 Insider dévoilent de nouvelles fonctionnalités probables à venir cet automne

En bref : Microsoft a récemment dévoilé deux nouvelles versions Insider de Windows 11, introduisant de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans la canal Beta. Certaines étaient déjà apparues dans la canal Dev, et la récente confirmation de l’arrivée de la mise à jour 23H2 à l’automne suggère que les nouvelles fonctionnalités pourraient être rendues publiques à ce moment-là.

Les versions Insider 22631.2050 et 22621.2050 de Windows 11 proposent des mises à jour substantielles pour les utilisateurs de la canal Beta. Les changements incluent la nouvelle interface de l’Explorateur de fichiers, les contrôles RGB au niveau du système d’exploitation, des améliorations de Windows Ink, l’intégration de mots de passe, et bien plus encore.

Les utilisateurs qui ont suivi les mises à jour de la canal Dev en juin reconnaîtront le nouveau look de l’Explorateur de fichiers. Avec le correctif, l’écran d’accueil reçoit des liens vers les fichiers favoris, récents et recommandés. De plus, la barre d’adresse ressemble davantage à un navigateur web, avec une barre de recherche et un indicateur d’état de synchronisation avec le cloud.

Par ailleurs, Microsoft a revu en profondeur le volet de détails. Il affiche désormais l’activité récente d’un fichier, l’état de partage, les fichiers connexes et les e-mails associés pour faciliter la collaboration en ligne avec des fichiers stockés dans le cloud.

Une autre fonctionnalité importante migrée de la canal Dev vers la canal Beta est un contrôleur natif de rétroéclairage RGB qui permet aux utilisateurs de contrôler les lumières des appareils matériels connectés depuis l’écran des paramètres de Windows. Grâce à une norme ouverte et à la coopération entre Microsoft et les fabricants d’accessoires, la gestion des lumières RGB (ou leur extinction) ne nécessite plus de programmes spécifiques aux fabricants. Actuellement, le contrôleur prend en charge les claviers et souris Asus et Razer, mais d’autres entreprises se sont engagées à participer, notamment Acer, HP, HyperX, Logitech et Twinkly.

Le support des mots de passe FIDO est également arrivé. Microsoft travaille avec FIDO, Google et Apple pour promouvoir une norme d’authentification commune qui élimine les mots de passe. Les utilisateurs peuvent se connecter à des sites web et des services grâce à leurs empreintes digitales, des scans faciaux, des codes QR et des identifiants PIN assignés aux appareils tels que les iPhones, les téléphones Android, les PC et les Mac, qui seront compatibles entre eux.

Enfin, une nouvelle table de mixage audio permet aux utilisateurs de définir individuellement le niveau de volume de chaque application. Elle permet également de changer facilement de périphérique de sortie. Les utilisateurs Insider peuvent désormais rechercher des contacts Outlook et des fichiers e-mail depuis la fenêtre de partage, que Microsoft a redessinée. Les utilisateurs de Windows Ink en anglais peuvent également écrire directement dans les champs de texte.

La seule différence entre les deux versions Insider est que la version 22631.2050 active automatiquement les nouvelles fonctionnalités, tandis que ceux qui ont reçu la version 22621.2050 doivent les activer manuellement. Les utilisateurs peuvent passer à la version activée en recherchant les mises à jour et en sélectionnant cette version.

L’élévation de ces fonctionnalités vers la canal Beta intervient une semaine après que Microsoft a annoncé la mise à jour 23H2 de Windows 11, confirmant que le système d’exploitation recevra au moins un correctif majeur avant la fin de l’année. La société n’a pas mentionné de fonctionnalités spécifiques accompagnant la version 23H2, mais celles qui passent par les canaux Insider sont des candidats probables.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :