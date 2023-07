Des scientifiques développent une nouvelle interface cerveau-ordinateur qui se branche dans le canal de votre oreille

Prospectus : Des scientifiques chinois ont développé une interface cerveau-ordinateur (ICO) beaucoup moins invasive que les dispositifs concurrents. Le BCI SpiralE est conçu pour être inséré dans le canal auditif. Il est fait d’un matériau flexible et, grâce à sa conception en spirale unique, n’interfère pas avec l’ouïe du porteur. Le dispositif est bien moins invasif que les solutions implantées chirurgicalement et plus pratique que les solutions non invasives telles que les bandeaux ou les casquettes.

Ces avantages en font un dispositif bien plus adapté à une utilisation quotidienne et, selon l’équipe de l’Université de Tsinghua à Beijing, démontre que des dispositifs portables naturels et dédiés peuvent être intégrés dans des applications de la vie réelle.

En parlant d’applications potentielles, elles sont nombreuses. Comme le souligne The Independent, les ICO pourraient être utilisées pour traduire les pensées en texte, contrôler des objets numériques par la pensée, voire augmenter la mémoire humaine. Selon votre point de vue, cela pourrait être extrêmement attrayant ou carrément terrifiant.

La publication souligne également un communiqué de la Royal Society datant de 2019, qui indique comment de telles technologies pourraient transformer la médecine et changer fondamentalement notre manière d’interagir avec la technologie et les autres. En revanche, le communiqué met également en garde contre des préoccupations éthiques concernant des problèmes tels que l’autonomie, la vie privée et l’égalité d’accès.

Le communiqué a conclu que les ICO pourraient bien remettre en question l’essence même de ce que indique être humain.

En mai, la FDA a accordé à la Neuralink Corporation d’Elon Musk l’autorisation de commencer à tester des implants cérébraux sur des humains. En 2021, une entreprise basée à New York, connue sous le nom de Synchron, a reçu l’approbation de la FDA pour des essais sur l’homme. La société a réalisé son premier implant cet été-là. Quelques mois plus tard, en décembre, un Australien paralysé de 62 ans atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA) a utilisé un implant pour envoyer un tweet uniquement en y pensant.

Les travaux de l’équipe ont été publiés dans le journal scientifique Nature Communications dans un article intitulé « Conformal in-ear bioelectronics for visual and auditory brain-computer interfaces ». On ne sait pas encore à quel point le dispositif pourrait être proche d’une mise sur le marché, quelles capacités il pourrait offrir par communiqué à un implant chirurgical, ni son éventuel prix.

