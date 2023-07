Une autre ferme de robots russes diffusant de la désinformation a été démantelée en Ukraine

Que s’est-il passé ? Les fermes de robots russes basées en Ukraine qui diffusent de la désinformation sont devenues un problème courant pour les autorités du pays. Plusieurs de ces installations ont été fermées depuis l’invasion russe de l’année dernière, la dernière en date étant une ferme massive comptant plus de 100 opérateurs.

Le département de la cyberpolice de la police nationale ukrainienne a mené 21 perquisitions dans le cadre d’une opération conjointe et a saisi du hardware informatique, des téléphones portables, plus de 250 passerelles GSM et environ 150 000 cartes SIM au cours de l’enquête.

Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, l’objectif principal de la ferme à robots était de diffuser de la propagande liée à la guerre. Les attaquants ont utilisé des équipements et des logiciels spéciaux pour « lancer des publicités qui violaient les normes et la législation de l’Ukraine ».

Les opérateurs ont également utilisé les comptes pour diffuser en ligne sans autorisation des données personnelles de citoyens ukrainiens, dans le cadre de systèmes de fraude, et pour menacer la sécurité des citoyens et la destruction de leurs biens.

Les forces de l’ordre cherchent à inculper les personnes impliquées dans la ferme – des résidents de Vinnytsia, Zaporizhzhia et Lviv – d’interférence avec les communications électroniques, de vente non autorisée d’informations stockées sur des ordinateurs et de diffusion en toute connaissance de cause de fausses notifications concernant des menaces pour la sécurité.

Les fermes à robots semblent être l’une des méthodes préférées de la Russie pour tenter de semer le mécontentement en Ukraine. Le Service de sécurité de l’Ukraine a annoncé en mars dernier qu’il avait identifié et fermé cinq fermes de robots exploitant 100 000 comptes de médias sociaux diffusant des informations déformées et de la propagande au sujet d’une invasion russe à grande échelle.

Ce qui est considéré comme l’une des plus grandes fermes de robots russes a été fermé par les autorités en août dernier. Opérant secrètement dans la capitale Kiev, à Kharkiv et à Vinnytsia, elle gérait plus d’un million de comptes de robots et plusieurs groupes sur les réseaux de médias sociaux, avec une audience de près de 400 000 personnes. Une fois de plus, l’objectif principal était de diffuser des informations erronées, dont certaines concernaient les activités des hauts responsables militaires et politiques du pays.

Les campagnes de désinformation en ligne ne sont qu’une des nombreuses façons dont le conflit illustre la manière dont la technologie a changé la guerre moderne. Le piratage, les drones, les armes intelligentes, les obus équipés de GPS et Starlink (parfois contre la volonté de l’entreprise) ne sont que quelques-unes des technologies utilisées par l’Ukraine depuis que la Russie a franchi ses frontières.

