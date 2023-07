Kevin Mitnick, le pirate informatique controversé devenu professionnel de la cybersécurité, est décédé à l’âge de 59 ans.

Que s’est-il passé ? Le célèbre pirate informatique devenu consultant en cybersécurité Kevin Mitnick est décédé d’un cancer du pancréas à l’âge de 59 ans. Mitnick était à l’origine un petit pirate informatique qui avait purgé une brève peine de prison à la fin des années 1980 pour s’être introduit dans le système informatique de Digital Equipment Corporation. Cependant, il est devenu célèbre dans tout le pays au milieu des années 90 lorsque le FBI a lancé une longue chasse à l’homme pour avoir prétendument piraté les ordinateurs de messagerie vocale de Pacific Bell.

La chasse à l’homme s’est terminée par son arrestation en février 1995, mais dans les années qui ont suivi, Mitnick aurait mené de nombreuses autres attaques contre des agences fédérales et des entreprises publiques comme Motorola, Nokia et Sun Microsystems, ce qui l’a propulsé sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Après son arrestation, Mitnick a été inculpé de plus d’une douzaine de chefs d’accusation de fraude électronique, ainsi que d’une multitude d’autres chefs d’accusation liés à l’accès illégal à divers systèmes électroniques.

Pour ses crimes, Mitnick a passé cinq ans en prison, dont quatre ans et demi sans procès. L’incarcération avant le procès a fait de lui une sorte de célébrité parmi les membres de la communauté de la cybersécurité, qui pensaient qu’il était victime de pratiques judiciaires corrompues et d’une couverture médiatique négative. Nombre de ses partisans ont organisé des manifestations à travers les États-Unis, tandis que les stickers « Free Kevin » sont devenus populaires dans la communauté des pirates informatiques.

Certains partisans de Mitnick en colère ont même pris les choses en main et ont piraté des sites web populaires comme Yahoo et le New York Times en signe de protestation. Le DoJ est cependant resté inflexible sur sa position selon laquelle Mitnick n’était rien de plus qu’un criminel opportuniste, allant même jusqu’à le qualifier de « terroriste informatique ». Il avait également de nombreux détracteurs qui estimaient que ses actions nuisaient à la réputation des hackers « white hat » dans le secteur naissant de l’internet.

Mitnick s’est d’abord réjoui de sa notoriété, se qualifiant même de « hacker le plus célèbre du monde ». Il affirmait être un génie incompris et un pionnier injustement pris pour cible par les forces de l’ordre. Au sommet de sa gloire, en 2000, un film hollywoodien intitulé « Track Down » a été réalisé à partir de l’histoire de sa vie.

Après sa sortie de prison en 2000, Mitnick a abandonné le piratage informatique illégal au profit d’une carrière lucrative de consultant en cybersécurité, d’auteur et de speaker. Dans le cadre de son processus de réhabilitation, il a créé sa propre entreprise, Mitnick Security Consulting, au début des années 2000. Plus tard, il a travaillé en tant que Chief Hacking Officer pour une société de formation à la sécurité appelée KnowBe4.

Mitnick laisse dans le deuil sa femme, Kimberley, qui attend leur enfant pour la fin de l’année.

