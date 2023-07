Les codeurs indiens externalisés risquent de perdre leur emploi d’ici 2025 en raison des progrès de l’IA

En bref : L’IA générative devrait avoir un impact considérable sur la main-d’œuvre mondiale, où elle devrait remplacer les humains dans un grand nombre d’emplois. Selon Emad Mostaque, PDG de Stability AI, peu d’endroits seront aussi durement touchés que les codeurs délocalisés en Inde, dont la plupart verront leur emploi disparaître d’ici 2025.

Lors d’un appel avec des analystes de la banque d’investissement suisse UBS, M. Mostaque a déclaré que les codeurs externalisés en Inde, jusqu’au niveau 3, disparaîtront d’ici un an ou deux. Il pense que l’IA permettra de développer des logiciels avec beaucoup moins de personnel, ce qui rendra l’externalisation inutile.

Le patron de Stability AI pense que l’IA aura un impact différent sur les différents types d’emplois. « Si vous faites un travail devant un ordinateur et que personne ne vous voit jamais, l’impact est énorme, car ces modèles sont comme des diplômés très talentueux », a-t-il déclaré.

M. Mostaque a ajouté que la menace que l’IA fait peser sur votre emploi dépend de l’endroit où vous vivez. Les emplois indiens sont plus menacés car le pays n’a pas une législation du travail aussi stricte que celle de la France, par exemple. M. Mostaque affirme que « vous ne licencierez jamais un développeur » dans ce pays européen.

« Cela affecte donc différents modèles dans différents pays, de différentes manières et dans différents secteurs. »

Le mois dernier, Mostaque a fait des déclarations similaires sur l’IA dans le podcast Moonshots and Mindsets, où il a affirmé qu’elle remplacerait la plupart des programmeurs dans cinq ans, bien qu’il ait par la suite modifié cette déclaration pour dire qu’elle se référait spécifiquement aux codeurs traditionnels.

Bloomberg écrit qu’aucun pays ne sera plus touché par l’IA générative que l’Inde, qui compte 5 millions de codeurs. Les entreprises d’externalisation comptent parmi leurs clients des banques de Wall Street, des géants de la technologie, des compagnies aériennes et des sites de ventes, mais les travailleurs du secteur sont confrontés à une menace sans précédent de la part de ChatGPT et d’autres outils similaires.

Le directeur de l’exploitation de Tata Consultancy Services, le plus grand sous-traitant d’Asie, a déclaré que l’intelligence artificielle générative et le ChatGPT commencent et dominent toutes les conversations avec les clients.

Les codeurs indiens ne sont pas les seuls à être menacés. La semaine dernière, Suumit Shah, PDG et fondateur de la société Duukan, basée à Bengaluru, s’est vanté sur Twitter du brillant nouveau chatbot qui avait remplacé 90 % du personnel d’assistance de l’entreprise.

IBM n’est que l’une des entreprises à avoir confirmé son intention de ne plus recruter pour des emplois susceptibles d’être occupés par l’intelligence artificielle générative, qui devrait avoir un impact sur 300 millions d’emplois à temps plein dans le monde. Le stress et l’anxiété liés aux pertes d’emploi causées par l’IA ont conduit 80 % des travailleurs du secteur technologique à prendre des médicaments, sous la supervision d’un médecin ou non, pour faire face à la situation. La consommation excessive d’alcool est également devenue monnaie courante.

Stability AI a récemment dévoilé Stable Doodle, un nouvel outil capable de générer des œuvres d’art impressionnantes à partir de vos propres gribouillis illisibles.

