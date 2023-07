Les caractéristiques de l’Intel Raptor Lake Refresh ont été divulguées avant son lancement

Que s’est-il passé ? Intel a longtemps été pressenti pour lancer sa gamme Raptor Lake Refresh (RPL-R) plus tard cette année, et des fuites récentes ont révélé qu’elle serait probablement commercialisée comme la série de processeurs Core de 14e génération de l’entreprise. Aujourd’hui, un nouveau communiqué semble révéler les caractéristiques d’au moins trois SKU d’ordinateurs de bureau RPL-R de la série K non verrouillés, y compris les Core i9-14900K, i7-14700K et i5-14600K.

La fuite provient de Benchlife, un informateur réputé dans le domaine du hardware (via momomo_us), et révèle des informations détaillées sur les cœurs, les vitesses de fréquence et le TDP des trois puces susmentionnées. En commençant par le Core i9-14900K, on s’attend à ce qu’il soit le fleuron de la gamme RPL-R et qu’il dispose de 16 cœurs (8 de performance + 16 d’efficacité) et de 32 threads.

Le Core i9-14900K aurait une fréquence de base de 3,2 GHz et des vitesses de boost allant jusqu’à 6 GHz, soit 200 MHz de moins que les précédentes rumeurs. Le communiqué, cependant, suggère que la vitesse de boost est pour la phase pré-QS, de sorte que la puce finale pourrait encore fonctionner jusqu’à 6,2 GHz avec Thermal Velocity Boost. D’autres caractéristiques notables du 14900K incluent jusqu’à 36 Mo de Smart Cache et un TDP de base de 125W.

En ce qui concerne le Core i7-14700K, le processeur serait doté de 20 cœurs (8P + 12E) et de 28 threads, ce qui constituerait une belle amélioration par communiqué au Core i7-13700K qui est doté de 16 cœurs dans une configuration 8+8. La vitesse de fréquence de base de cette SKU serait de 3,4 GHz, tandis que les vitesses d’accélération pourraient atteindre 5,6 GHz grâce à la technologie Intel Thermal Boost Max 3.0. Le 14700K serait également équipé de 33 Mo de cache intelligent et d’un TDP de 125 W.

Enfin, il y a le Core i5-14600K, qui devrait comporter 14 cœurs dans une configuration 6+8. Il devrait avoir une fréquence de base de 3,5 GHz, un TDP de 125 W et 24 Mo de cache intelligent. Il n’y a pas d’informations plus récentes sur les autres puces de la famille RPL-R, mais comme la gamme devrait être lancée en octobre, nous pourrions obtenir plus de détails dans les semaines et les mois à venir.

Des rumeurs antérieures affirmaient que la plupart des puces RPL-R seraient compatibles avec les cartes LGA 1700 actuelles sans aucune mise à jour du firmware. La seule exception possible pourrait être le Core i7-14700K, qui nécessiterait une mise à jour du BIOS pour fonctionner avec les cartes mères LGA1700 existantes. Quoi qu’il en soit, si les fuites se confirment, RPL-R pourrait constituer une mise à niveau intéressante par communiqué à Raptor Lake, même si nous attendons l’arrivée d’Arrow Lake en 2024.



