Les livraisons de smartphones continuent de baisser, mais les marchés de l’occasion et du haut de gamme prospèrent

Vue d’ensemble : Le marché mondial des smartphones a poursuivi son déclin au deuxième trimestre 2023, selon des communiqués distincts de Canalys et Counterpoint. La situation n’est cependant pas si sombre, car certains segments, comme les appareils haut de gamme, restent prometteurs.

Canalys a déclaré que les livraisons de smartphones ont chuté de 11 % par communiqué à l’année précédente au deuxième trimestre, tandis que Counterpoint a noté une baisse de 8 % des ventes d’une année sur l’autre. Les deux cabinets d’études s’accordent à dire que Samsung a dominé le trimestre avec une marge significative. Les données de Canalys montrent que Samsung a conquis 21 % de parts de marché, tandis que Counterpoint estime que Samsung détient 22 % de parts de marché.

Apple a terminé en deuxième position avec une part de 17 %, selon les deux cabinets. La troisième marque, Xiaomi, a obtenu une part de marché de 13 % selon Canalys (12 % selon Counterpoint). Les deux entreprises s’accordent également sur le fait qu’Oppo a terminé quatrième avec une part de marché de 10 %.

Counterpoint a déclaré que le marché mondial des smartphones a largement dépassé sa phase de croissance rapide, ajoutant qu’il s’agit du huitième trimestre consécutif de baisse en glissement annuel (ou six trimestres, selon Canalys). En effet, les cycles de remplacement des consommateurs s’allongent et un marché de la remise à neuf plus mature ralentit les mises à niveau dans le segment bas et moyen de gamme.

En ce qui concerne le haut de gamme, la croissance continue d’être à l’abri des contraintes qui pèsent sur les segments inférieurs. En réalité, c’est le seul segment qui a progressé au cours du trimestre. Selon Canalys, plus d’un smartphone sur cinq vendus au cours du deuxième trimestre était un modèle phare. Les bonnes performances du marché haut de gamme ont permis à des entreprises comme Apple de s’assurer que les revenus ne souffraient pas autant que les volumes de vente.

Counterpoint a ajouté que toutes les régions ont vu leurs ventes diminuer au deuxième trimestre, mais que les baisses les plus importantes ont été enregistrées dans les régions les plus développées comme les États-Unis, le Japon et l’Europe occidentale, qui ont toutes connu des baisses à deux chiffres en glissement annuel.

Le Xuan Chiew, analyste chez Canalys, a déclaré que le marché envoie des signaux précoces de reprise après plusieurs trimestres de déclin remontant à 2022. Plus précisément, les stocks plus anciens commencent à se résorber pour laisser place aux nouveaux lancements qui auront lieu plus tard dans l’année.

