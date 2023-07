L’univers pourrait être près de deux fois plus vieux que les estimations précédentes

Remise en contexte : L’univers et tout ce qu’il contient ont toujours fasciné les humains, inspirant d’innombrables études au fil des ans pour en percer les mystères. Malgré les progrès considérables réalisés au cours de décennies de recherche, il reste encore beaucoup à découvrir. Nous recevons souvent de nouvelles informations surprenantes qui mettent à mal nos anciennes croyances et nous obligent à abandonner ce que nous pensions savoir sur l’univers.

Une étude de ce type a récemment été publiée, réfutant tout ce que nous pensions savoir sur l’âge de l’univers. Les travaux, publiés dans la revue « Monthly Notices of the Royal Astronomical Society », suggèrent que l’univers pourrait être deux fois plus vieux que ce que l’on pensait auparavant. Selon la nouvelle étude, les données recueillies par le télescope spatial James Webb (JWST) suggèrent que le modèle actuel utilisé pour déterminer l’âge de l’univers est inexact.

Les chercheurs affirment que le modèle de concordance Lambda-CDM, largement utilisé, ne peut plus être utilisé pour déterminer l’âge de l’univers à la lumière des nouvelles informations fournies par le JWST. Le problème le plus notable du modèle actuel est qu’il n’est pas en mesure de déterminer correctement l’âge de nombreuses galaxies anciennes repérées par le télescope spatial James Webb. C’est ce que l’on appelle le « problème des galaxies anciennes impossibles », car elles semblent beaucoup plus anciennes que l’âge estimé de l’univers lui-même.

Si les données du JWST peuvent théoriquement être erronées, cela est peu probable pour des raisons pratiques. Si c’est le cas, la seule explication possible est que le modèle actuel, qui utilise le décalage vers le rouge de la lumière des étoiles pour déterminer l’âge et l’origine de notre univers, n’est pas tout à fait exact.

Alors que l’âge de l’univers est actuellement estimé à environ 13,797 milliards d’années, le nouveau modèle suggère qu’il pourrait atteindre 26,7 milliards d’années. L’auteur de cette étude, Rajendra Gupta, professeur adjoint de physique à la faculté des sciences de l’université d’Ottawa, affirme que l’âge actualisé est plus vraisemblablement exact. Il affirme que les galaxies anciennes récemment découvertes semblent beaucoup plus matures que les 300 millions d’années suggérées par le modèle de décalage vers le rouge actuel.

Cela dit, la méthodologie utilisée par cette étude pour mesurer l’âge de l’univers n’a pas encore été largement acceptée par les chercheurs, et il reste donc à voir si cette nouvelle approche sera adoptée à l’avenir.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :