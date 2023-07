Les progrès de la neurotechnologie alimentée par l’IA pourraient constituer une menace pour la protection de la vie privée des personnes atteintes de troubles mentaux

WTF ! Non contente d’inquiéter tout le monde au sujet des pertes d’emploi, des robots tueurs et de l’extinction totale, il semble que l’IA ait également la capacité de menacer notre vie privée mentale. L’avertissement émane des Nations unies, qui affirment que les progrès de la neurotechnologie, tels que les implants ou les scanners cérébraux, pourraient permettre à l’IA d’avoir accès à nos pensées intimes.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) est tellement préoccupée par la perspective de violations des droits de l’homme posées par les neurotechnologies qu’elle a commencé à développer un « cadre éthique » mondial pour y faire face, écrit l’Agence France-Presse.

La neurotechnologie est un domaine qui cherche à connecter des appareils électroniques au système nerveux. L’entreprise la plus connue dans ce domaine est probablement Neuralink d’Elon Musk, qui a déjà montré une vidéo d’un singe de neuf ans ayant reçu un des implants de l’entreprise dans son cerveau et jouant à Pong par la seule force de sa pensée. En mai, la FDA a autorisé Neuralink à commencer les essais sur l’homme après avoir rejeté l’autorisation début 2022.

Bien que Musk ait déjà parlé d’implants Neuralink permettant aux utilisateurs de diffuser de la musique directement dans leur cerveau, son objectif premier est d’aider à traiter les maladies neurologiques mortelles, la paralysie, la cécité, etc.

Comme pour beaucoup de choses aujourd’hui, l’intelligence artificielle est utilisée pour stimuler la neurotechnologie, en traitant et en apprenant à partir de masses de données d’une manière qui n’était pas possible auparavant, a déclaré Mariagrazia Squicciarini, économiste de l’UNESCO spécialisée dans l’intelligence artificielle. « C’est comme si on mettait la neurotechnologie sous stéroïdes », a-t-elle déclaré à l’AFP.

Gabriela Ramos, sous-directrice générale de l’UNESCO pour les sciences sociales et humaines, a déclaré que la fusion des neurotechnologies et de l’IA était « d’une grande portée et potentiellement nuisible ».

« Nous sommes sur la voie d’un monde dans lequel les algorithmes nous permettront de décoder les processus mentaux des personnes et de manipuler directement les mécanismes cérébraux qui sous-tendent leurs intentions, leurs émotions et leurs décisions », a déclaré M. Ramos lors d’une conférence à Paris.

L’UNESCO ne considère pas les neurotechnologies comme une mauvaise chose. M. Squicciarini a fait l’éloge de leur capacité à aider les personnes souffrant de graves troubles neurologiques. Mais l’UNESCO met en garde contre les progrès fulgurants et l’intégration de l’IA qui nécessitent des directives éthiques pour protéger les droits de l’homme.

La neurotechnologie a beaucoup progressé au cours des deux dernières décennies, mais dans certains cas, elle peut causer plus de mal que de bien. Selon Insider, l’UNESCO s’est entretenue avec Hannah Galvin, une femme épileptique qui a opté pour l’installation d’un dispositif neurologique invasif à l’intérieur de son crâne, à la surface de son cerveau, afin de détecter les crises et de l’avertir à l’avance, de sorte qu’elle sache qu’elle doit s’allonger avant une attaque. Mais le dispositif lui donnait l’impression d’avoir « quelqu’un dans la tête », et il se déclenchait constamment parce qu’elle avait plus de 100 crises par jour. Finalement, Mme Galvin s’est fait retirer le dispositif.

« La neurotechnologie pourrait contribuer à résoudre de nombreux problèmes de santé, mais elle pourrait aussi accéder au cerveau des personnes et le manipuler, et produire des informations sur nos identités et nos émotions. Elles pourraient menacer nos droits à la dignité humaine, à la liberté de pensée et à la vie privée », a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, en juin dernier.

La semaine dernière, Musk, qui réclame depuis longtemps une réglementation plus stricte de l’IA, a lancé xAI, une société qui cherche à comprendre la « vraie nature de l’univers ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :