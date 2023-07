L’usine Tesla de Giga au Texas sort le premier Cybertruck de production de la chaîne de montage

Très attendu : Les fans et les détracteurs de Tesla attendent avec impatience la livraison du Cybertruck depuis son annonce en novembre 2019. Depuis, le développement du véhicule a connu de nombreux retards, des fuites d’informations peu flatteuses et même des démonstrations croustillantes, ce qui a conduit certains à s’interroger sur la capacité de Tesla à livrer un véhicule compétitif en temps voulu sur le marché en pleine croissance des pick-up électriques. Heureusement pour les fans du Cybertruck, un tweet de l’usine Tesla d’Austin samedi a peut-être enfin répondu à cette question.

En début d’année, Musk a déclaré aux participants à l’appel à résultats que la production en série du pick-up EV de l’entreprise ne commencerait pas avant 2024, avec un début de fabrication au cours de l’été 2023. Un samedi matin de bonne heure tweet du compte officiel de Tesla semble confirmer les précédentes affirmations de Musk, montrant fièrement l’équipe de Giga Austin entourant le premier Cybertruck de production à quitter sa chaîne de montage.

Premier Cybertruck construit à Giga Texas ! ð¤ pic.twitter.com/ODRhHVsd0t – Tesla (@Tesla) 15 juillet 2023

Cette annonce intervient quelques jours seulement après que Musk a posté en conduisant le Cybertruck dans la région d’Austin, au Texas. Une vidéo de l’EV dans les rues d’Austin a également été publiée, donnant aux spectateurs un aperçu réel des angles et de l’approche du véhicule.

NOUVEAU : @Tesla Cybertruck à Austin ! Enfin dans les rues d’Austin !

.@elonmusk pic.twitter.com/Dz3oNTkhAg – S.E. Robinson Jr (@SERobinsonJr) 8 juillet 2023

L’usine Giga Texas de Tesla est presque aussi impressionnante que les véhicules qu’elle produit. L’usine ultramoderne s’étend sur 2 500 acres et dispose de plus de 10 millions de pieds carrés d’espace de fabrication utilisé pour le modèle Y actuel de Tesla et la gamme Cybertruck à venir. Si vous voulez mettre cela en perspective, l’usine équivaut à environ 173 terrains de football américain.

L’espace sera bien utilisé si la production du Cybertruck reste dans les temps. La société affirme avoir reçu plus de 1,5 million de réservations pour le Cybertruck, bien qu’à seulement 100 dollars par réservation, le nombre réel d’acheteurs qui effectuent la livraison pourrait être beaucoup plus faible.

Si l’annonce de Tesla est un pas dans la bonne direction, le constructeur de véhicules électriques doit encore rattraper ses concurrents sur le marché des pick-up électriques. La F-150 Lightning de Ford, le pick-up VE de grande taille de la société, est disponible depuis fin 2021 et a été relativement bien accueillie par les consommateurs et les testeurs. Tesla sera également confronté à d’autres véhicules établis et à de nouveaux venus sur le marché, notamment Rivian, GMC et RAM.

Tesla n’a toujours pas annoncé le prix final de son pick-up EV tant attendu. À l’origine, le camion devait être commercialisé au prix de 39 900 $ pour la déclinaison à un moteur, et à environ 70 000 $ pour la déclinaison à trois moteurs. Avec un peu de chance, nous aurons une meilleure idée du prix, des caractéristiques et de la disponibilité du camion dans les prochains mois. Peut-être obtiendrons-nous également des informations sur le verre pare-balles.



