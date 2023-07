La mise à jour de la saison 4 de Modern Warfare 2'continue à manquer sa cible

WTF ! Les mises à jour saisonnières de Call of Duty sont censées apporter aux joueurs de nouveaux défis, de nouvelles armes et de nouvelles récompenses. Malheureusement, ces mises à jour ont également tendance à apporter des bugs, des glitchs, des déséquilibres et des problèmes de performance indésirables qui ont un impact sur l’expérience des joueurs. Prouvant que la franchise n’est rien si elle n’est pas cohérente, les développeurs du jeu ont une fois de plus expédié un ensemble de mises à jour moins que désirables qui offrent le meilleur et le pire des deux mondes, en particulier pour les joueurs sur PC.

Il n’a pas fallu longtemps pour que les communiqués de problèmes et les testeurs commencent à affluer après la mise à jour de la saison 4 de Call of Duty. Lancée mercredi, cette mise à jour devait permettre aux joueurs d’accéder à de nouveaux modes de jeu, à de nouvelles armes et améliorations, ainsi qu’à de nouveaux packs d’opérateurs super-héros basés sur le récent crossover avec « The Boys ».

Les utilisateurs de PC ont commencé à signaler des performances extrêmement dégradées peu de temps après le déploiement du correctif, beaucoup d’entre eux tombant en territoire FPS injouable. Même les utilisateurs disposant de hardware haut de gamme, comme les RTX 4090 et 13900K, n’ont pas réussi à surmonter les problèmes de la mise à jour, beaucoup d’entre eux signalant une baisse de performance de 50 %. En tant qu’utilisateur de 12700K/4090, je peux certainement confirmer ces affirmations.

L’un des comptes Twitter officiels du jeu, @CODupdatesa reconnu les problèmes quelques heures après la sortie du patch et a déclaré que les équipes de développement se penchaient sur les problèmes affectant les joueurs PC. Après plus de deux jours d’inactivité, l’équipe a annoncé qu’un correctif potentiel était en cours de test. Depuis vendredi soir, le problème est signalé comme « en cours de résolution » sur le tableau Trello de l’équipe.

#MWII #Warzone Nous testons actuellement un correctif qui résout les problèmes de performance sur PC. Merci de votre patience. https://t.co/eTkZ1qUNLD – Mises à jour Call of Duty (@CODUpdates) 14 juillet 2023

Une mise à jour a été publiée vendredi soir, mais elle n’a pas été bien accueillie par la communauté COD. Alors que la plupart des joueurs attendent une correction des performances pour rendre le jeu jouable, la mise à jour n’a apporté que quelques améliorations mineures à un gameplay que la plupart des joueurs ne peuvent même pas pratiquer pour le moment. Queue les applaudissements lents.

#DMZ #Warzone Nous venons de publier une petite mise à jour :

* Augmentation de la portée de l’appel à l’aide dans la DMZ

* Correction d’un problème entraînant la disparition de butin dans le bâtiment 21 de la DMZ. – Mises à jour Call of Duty (@CODUpdates) 15 juillet 2023

Les joueurs qui n’ont pas été affectés par la mise à jour ont déjà fait part de leurs inquiétudes concernant certains ajouts récents du jeu, notamment les skins d’opérateurs à venir et l’introduction de l’amélioration du champ Temp V. Black Noir, l’un des prochains skins d’opérateur de The Boys, est déjà considéré comme la prochaine itération du skin payant Roze. L’amélioration de terrain, un autre sous-produit du crossover de cette saison, est décrite sur la page d’annonce de Call of Duty Saison 4 Reloaded comme une amélioration conférant l’un des quatre superpouvoirs ridiculement forts :

Saut de charge – Les opérateurs qui aiment les techniques de déplacement rapide – ou qui se souviennent peut-être d’une ou deux hantises – savent à quel point un saut de charge les propulse d’un bout à l’autre de la carte par bonds. Tout comme la Reine Maeve, un Opérateur ne subit aucun dégât de chute lorsqu’il atterrit d’un saut de charge ; en réalité, il inflige des dégâts d’éclaboussure à tout ce qui se trouve dans un court rayon du point d’atterrissage de l’Opérateur.

Onde de choc électrique – Pour faire simple, « l’électricité entre, l’explosion sort ». Cette onde de choc provoque une puissante explosion électrique qui blesse les opérateurs et les combattants IA, et détruit les véhicules et l’équipement. Il s’agit d’une super-EMP qui, comme les autres capacités, peut aider à renverser le cours d’un combat d’équipe.

Vision laser : Lorsqu’il est activé, l’Opérateur lévite et tire un rayon laser qui transperce les cibles ennemies, quelle que soit la direction dans laquelle elles regardent. C’est l’un des nombreux pouvoirs de Homelander, mais il laisse à l’utilisateur la possibilité de se retourner contre lui.

Téléportation : Oubliez la navigation à pied dans Vondel. La téléportation permet à l’Opérateur de se déplacer vers le haut, ce qui est extrêmement utile pour échapper à un combat ou se rendre sur un terrain plus élevé. Contrairement à Hughie Campbell, la peau de l’Opérateur n’est pas affectée par ce déplacement, c’est-à-dire qu’il ne perd pas ses vêtements.

#MWII #Warzone Nous avons commencé à déployer une mise à jour pour résoudre les problèmes de performances sur PC. Nous continuerons à surveiller les performances du jeu après le déploiement global. – Mises à jour Call of Duty (@CODUpdates) 15 juillet 2023

Les mises à jour destinées à résoudre les problèmes de performances sur PC ont été déployées hier après-midi. Bien que ces mises à jour résolvent certains des principaux problèmes de FPS signalés précédemment, de nombreux joueurs signalent toujours une baisse du nombre d’images par seconde et des performances du jeu. Malgré l’arrivée d’un correctif, la combinaison d’un nouveau déploiement raté et d’ajouts douteux dans le jeu marque un nouvel échec pour la dernière version de la franchise, vache à lait du multijoueur et de la bataille royale en difficulté.



