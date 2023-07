Au revoir Calibri, bonjour Aptos : Une nouvelle police par défaut pour Microsoft Office

Que s’est-il passé ? Microsoft fait quelque chose qu’elle n’a fait qu’une seule fois en 15 ans : remplacer la police par défaut d’Office. L’ancienne police Calibri est remplacée par une nouvelle police appelée Aptos, qui a été choisie en fonction des commentaires des utilisateurs.

Microsoft écrit que sa relation de 15 ans avec Calibri est arrivée à une fin naturelle. La police a remplacé Times New Roman dans Microsoft Office en 2007, mais le crépuscule de son règne a commencé en 2021 lorsque la société de Redmond a commandé cinq polices originales et personnalisées pour remplacer Calibri, en demandant aux utilisateurs de choisir leur option par défaut préférée.

Parmi les cinq polices choisies – Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena et Tenorite – c’est Bierstadt qui a été choisie comme police par défaut pour Microsoft 365, bien que toutes aient été ajoutées au menu déroulant de sélection des polices pour les utilisateurs. La police de caractères, inspirée de la typographie suisse du milieu du XXe siècle, a également changé de nom, devenant Aptos, mais elle restera dans le menu déroulant sous son nom original Bierstadt pour « ceux qui ne sont tout simplement pas prêts pour le nouveau nom de la police ».

Si Daniels, directeur de programme chez Microsoft, écrit que la société est dans la phase finale du changement où Aptos commencera à apparaître comme police par défaut dans Word, Outlook, PowerPoint et Excel. Elle sera déployée pour tous les clients au cours des prochains mois.

L’Aptos est une police sans empattement, également appelée Grotesque ou Gothique, dont les formes de lettres sont simples et facilement lisibles. Il est composé de différentes formes géométriques et décrit comme étant audacieux, bien défini, directif et contraint. M. Daniels ajoute que de subtils carrés circulaires à l’intérieur des contours des lettres permettent une meilleure lisibilité, en particulier dans les petites tailles.

Aptos a été conçu par Steve Matteson, un créateur de caractères qui a développé les polices TrueType originales de Windows et créé la famille de polices Segoe. Il a conçu plus de 80 familles de polices de caractères, dont des familles de marques pour Toyota et Google. Matteson a renommé Bierstadt en Aptos, d’après sa ville préférée de Santa Cruz, en Californie.

Alors pourquoi changer la police par défaut maintenant ? Microsoft explique que c’est pour s’adapter à l’évolution de la technologie, notamment aux écrans à plus haute résolution, pour lesquels Aptos est considérée comme la police parfaite. « La police devait être nette, uniforme et bien adaptée à l’affichage », explique M. Daniels.

M. Daniels a déclaré qu’Aptos faisait partie d’une gamme plus large de fonctionnalités à venir dans Microsoft 365, dans le but de rendre le logiciel plus expressif et plus inclusif. « Il y a une nouvelle expérience de sélection des polices, ainsi que de nouveaux thèmes, couleurs et arrière-plans », a-t-il écrit.

Pour ceux qui ne sont pas fans d’Aptos, les utilisateurs peuvent toujours changer la police par défaut pour leur police préférée.

Êtes-vous fan de la police Aptos ?

