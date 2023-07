OceanGate efface sa présence numérique après la catastrophe du submersible Titan

Remise en contexte : Il n’est pas facile d’effacer toute une présence en ligne d’Internet, mais dans le cas d’OceanGate, la société à l’origine du submersible Titan, il est compréhensible qu’elle veuille disparaître. À la suite de l’annonce de la suspension de toutes les explorations en eaux profondes, OceanGate a décidé de se débarrasser de son empreinte numérique.

Comme l’a repéré Insider, les sites d’OceanGate et d’OceanGate Expeditions sont redirigés vers une page expliquant que la société a suspendu toutes ses activités d’exploration et ses opérations commerciales. Elle avait précédemment affiché le même test en haut de son site web.

OceanGate a également supprimé sa présence sur les médias sociaux. Les pages Facebook d’OceanGate et d’OceanGate Expeditions ont disparu, tout comme leurs comptes Twitter et LinkedIn. Le compte Instagram d’OceanGate est actif mais privé, tandis que celui d’OceanGate Expeditions a été supprimé.

Le seul site web de l’entreprise encore en activité est celui de la Fondation OceanGate, bien que la page Facebook ait été supprimée.

Lors d’une précédente interview, Stockton Rush, PDG d’OceanGate, l’une des cinq personnes tuées lors de l’implosion du Titan en raison de l’immense pression sous-marine, avait évoqué l’utilisation du sous-marin pour l’exploitation minière en eaux profondes. Rush a mentionné la récolte de ressources au fond de l’océan, générant de l’argent qui pourrait être utilisé pour réduire le prix de 250 000 $ par siège du navire pour les plongées touristiques.

José Luis Martín, spécialiste espagnol des sous-marins, pense que le Titan aurait éclaté comme un ballon après avoir plongé de près de 3 000 pieds, comme une « flèche à la verticale », à la suite d’une panne électrique qui l’a privé de moteurs et de propulsion. Selon lui, cette chute libre aurait duré entre 48 et 71 secondes, pendant lesquelles les personnes à bord auraient pu tomber les unes sur les autres, conscientes de ce qui était sur le point de se produire.

« Imaginez l’horreur, la peur et l’agonie. On se croirait dans un film d’horreur », a déclaré M. Martín.

Titan Five a plongé dans le fond de l’océan et s’est empilé les uns sur les autres dans l’obscurité la plus totale.

