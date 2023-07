Ces téléviseurs 4K gratuits de 55 pouces qui affichent des publicités en continu sur un second écran sont désormais expédiés.

Que s’est-il passé ? Vous vous souvenez de ces téléviseurs 4K de 55 pouces que la startup Telly avait annoncé vouloir distribuer gratuitement aux personnes qui supporteraient de voir des publicités incessantes sur un second écran ? L’entreprise a commencé à envoyer les premières unités à ses clients et espère en distribuer un demi-million d’ici la fin de l’année 2023.

En mai dernier, nous vous avons parlé du nouveau modèle commercial de Telly : l’entreprise offre des téléviseurs HDR 4K de 55 pouces équipés d’une barre de son Harman Kardon. Le hic, c’est qu’ils sont expédiés avec un écran secondaire toujours allumé sous l’unité principale, qui affiche des publicités et du contenu promotionnel – l’écran de 9 pouces de haut peut également être utilisé pour afficher des widgets pour les résultats sportifs, les actualités, la météo et bien plus encore. Vous ne pouvez pas installer d’applications de streaming sur le téléviseur, mais vous bénéficiez d’un Chromecast gratuit avec un adaptateur Google TV, et il peut être utilisé avec un appareil Roku, un Amazon Fire Stick ou une Apple TV.

Le téléviseur est également équipé d’une caméra intégrée. Bien que cela semble inquiétant dans ce contexte, elle est conçue pour les programmes de fitness et les jeux, et elle dispose d’un volet de confidentialité.

Il ne s’agit pas simplement d’obtenir un téléviseur gratuit si vous êtes prêt à regarder des publicités. Les utilisateurs doivent fournir leurs informations personnelles, notamment leur nom, leur âge, leur sexe, leur adresse et leur origine ethnique. Et comme Telly est axé sur la publicité, il veut connaître les habitudes de visionnage – la société travaille avec Nielsen – et les comportements d’achat. Par ailleurs, les utilisateurs doivent accepter que leurs données soient utilisées pour diffuser des publicités ciblées.

Variety écrit que la principale mise en garde est que les utilisateurs doivent accepter plusieurs conditions dans le cadre des conditions de service de la société. Si quelqu’un n’adhère pas aux CGS, Telly se réserve le droit de demander que le téléviseur soit renvoyé. En cas de refus, une somme de 1 000 dollars sera débitée de la carte de crédit associée au compte de l’utilisateur.

Les conditions à remplir sont les suivantes : utiliser le téléviseur comme principal téléviseur du foyer, le laisser connecté à Internet en permanence et ne pas installer de logiciel de blocage des publicités. Vous n’êtes pas non plus autorisé à modifier physiquement le téléviseur, à y connecter des périphériques ou à l’ouvrir, alors n’essayez pas de couvrir ce deuxième écran.

Telly indique que plus de 250 000 personnes se sont inscrites pour recevoir un téléviseur gratuit un mois après l’ouverture de la liste d’attente, ce qui indique qu’il y aura probablement beaucoup plus de personnes sur la liste maintenant. Outre les 500 000 unités qu’elle vise à expédier en 2023, Telly espère en expédier des « millions » de plus l’année prochaine.

Les participants à la première série de téléviseurs gratuits pourront participer au programme bêta, ce qui leur permettra d’accéder à des fonctionnalités telles que Spotify, LiveOne et l’intégration de Zoom.

« Nous sommes ravis de commencer à livrer aux consommateurs ce qui est de loin la télévision la plus intelligente jamais construite », a déclaré Ilya Pozin, PDG et fondateur de Telly, dans un communiqué. « Notre modèle commercial disruptif basé sur la publicité rend la télévision totalement gratuite pour les consommateurs, mais la chose la plus excitante à propos de Telly est la technologie qui permet à notre télévision à double écran de s’améliorer à chaque mise à jour.

