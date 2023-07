Nothing Phone (2) commentaires sont arrivés : Tout est dans la lumière

Par Mashable

le 13 juillet 2023



80

Le Nothing Phone (2) est un appareil bien conçu avec quelques idées intéressantes, mais les amateurs d’Android ont encore de meilleures options sur la table.

Par DigitalTrends

le 13 juillet 2023



90

Le design accrocheur et les lumières Glyph du Nothing Phone 2 ne sont qu’un début, car l’écran, les performances et l’appareil photo impressionnent également.

Par The Verge

le 13 juillet 2023



60

L’histoire du Phone 2 serait un peu ennuyeuse si l’appareil lui-même n’était pas bon. Ce n’est pas le cas. Il s’agit d’un très bon téléphone de milieu de gamme, qui tente de faire quelque chose d’un peu différent. J’apprécie cela. Je ne pense pas qu’il soit fait pour moi, mais je suis peut-être une cause perdue. Au moins, j’apprécie que rien ne soit officiellement sur la scène aux États-Unis, même si le Phone 2 n’est pas tout à fait mon style.

Par HotHardware

le 13 juillet 2023



90

Le Nothing Phone (2) est un produit phare abordable qui répond à toutes les attentes. Il apporte beaucoup de fun et de personnalité au format traditionnel du smartphone sans sacrifier la performance ou la valeur. Le hardware est poli et raffiné, le logiciel est propre et réactif, et l’interface Glyph est plus utile que jamais – même si elle n’est encore que la cerise sur le proverbial gâteau. À 599 $, vous ne pouvez pas vous tromper.

Par cnet

le 13 juillet 2023



75

Les diodes électroluminescentes flashy du Nothing Phone 2 font certainement sensation, et les performances de son processeur ainsi que l’autonomie de sa batterie sont excellentes. Mais les 100 dollars supplémentaires que le Nothing Phone demande par communiqué à son prédécesseur ont changé la donne. Il est passé d’une option budgétaire abordable à un milieu de gamme assez coûteux, alors que la concurrence s’est renforcée.

Par PhoneArena

le 13 juillet 2023



85

Mais une fois que ces problèmes auront été résolus, le prix pourrait également commencer à grimper vers le seuil du flagship. Pour l’instant, nous sommes parfaitement satisfaits du Nothing Phone (2) pour le smartphone à 600 $ qu’il est – il est unique, très performant, et l’appareil photo est correct et fiable pour capturer des souvenirs.

Par Stuff

le 13 juillet 2023



100

Un magnifique jeu sur grand écran avec un style unique et beaucoup de substance. Ses rivaux le battent dans un ou deux domaines, mais aucun n’a le charme de Phone 2.

Par ZDNet

le 13 juillet 2023



70

Prix mis à part, vous devriez acheter le Nothing Phone 2 si vous vous considérez comme un early adopter et/ou si vous voulez essayer un nouveau téléphone d’une marque émergente. L’interface Glyph fait du Phone 2 l’un des téléphones les plus intéressants du marché, si ce n’est le plus intéressant, et il est vraiment utile si le bien-être numérique est quelque chose que vous appréciez. Mais si vous recherchez le meilleur système d’appareil photo dans cette gamme de prix inférieure à 600 dollars, les Pixels de Google vous serviront mieux.

Par TrustedReviews

le 13 juillet 2023



90

Bien qu’il soit plus cher que son prédécesseur, le Nothing Phone (2) est un achat tentant. Il corrige les principaux défauts de l’original tout en offrant des performances similaires à celles des flagships qui coûtent beaucoup plus cher. Il a également un look plutôt cool avec l’arrière transparent infusé de LED propre à Nothing.

