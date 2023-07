La mise à jour d'été de Team Fortress 2 est arrivée, ajoutant 14 cartes et battant tous les records de joueurs simultanés.

Très attendue : Team Fortress 2 peut sembler une relique par communiqué aux nouveaux jeux de tir compétitifs comme Overwatch, Counter-Strike : Global Offensive ou Valorant, mais sa base de joueurs continue de croître après plus de 15 ans, et il reçoit toujours des mises à jour de contenu substantielles. La mise à jour de l’été 2023 ajoute un nombre impressionnant de créations de la communauté, et les fans reviennent déjà en masse sur ce classique de 2007.

Valve a publié sa très attendue mise à jour Été 2023 pour Team Fortress 2. La mise à jour de cette année comprend beaucoup plus de contenu créé par les utilisateurs que les offres annuelles précédentes.

Le plat de résistance de la mise à jour est la collection de 14 cartes occupant des décors variés comme un port, un canyon désertique, Venise, un bâtiment traditionnel de style japonais, et bien plus encore. Les plus de deux douzaines d’autres contenus communautaires mis en avant incluent des taunts, des effets pour les innombrables chapeaux disponibles dans le jeu, et des options de peinture.

Le jeu de tir multijoueur de 2007 n’attire plus autant l’attention que ses nouveaux rivaux comme Overwatch ou Valorant. Valve a également tendance à se concentrer sur son titre le plus populaire du moment, Counter-Strike : Global Offensive – tout en préparant la transition vers Counter-Strike 2 cet été. Toutefois, malgré son âge et la concurrence à laquelle il est confronté, Team Fortress 2 est plus populaire aujourd’hui que jamais.

Le nombre de joueurs simultanés n’a cessé d’augmenter depuis le lancement du jeu et continue d’atteindre de nouveaux sommets. Depuis l’arrivée de la mise à jour de l’été 2023, le jeu a atteint un nouveau record avec un peu moins de 185 000 joueurs. Bien que la dernière mise à jour soit plus importante que la plupart des autres, les mises à jour régulières au fil des ans, qui s’appuient en grande partie sur les mods de la communauté, ont permis au jeu de rester solide. Valve a également maintenu des événements spéciaux et des compétitions officielles, en organisant plusieurs au cours de ce seul trimestre.

Les jeux en ligne conservent rarement un tel support après 15 ans. De nombreux titres bien plus jeunes que Team Fortress 2 ont fermé leurs serveurs rien qu’en 2022, notamment Tera Online, Super Bomberman R Online, Heroes of Newearth, Survivarium (peut-être parce que le pays d’origine du développeur s’est transformé en zone de guerre), Far Cry 3 et tous les jeux Stadia. À l’inverse, Activision vient apparemment de réparé dans tous les titres Call of Duty sur Xbox 360.

Plus récemment, l’influent MMORPG MUD The Realm Online a été mis hors ligne à la fin du mois dernier, 27 ans après son lancement initial. Il est légèrement antérieur à certains des premiers titans du genre, comme Everquest et Ultima Online, auxquels vous pouvez encore jouer aujourd’hui. Il est difficile de dire si Team Fortress 2 atteindra cet âge au bout d’une décennie, mais il ne semble pas encore ralentir.



