Publication des normes de caractéristique LiFi, permettant l’adoption à grande échelle de l’internet sans fil basé sur la lumière

Pourquoi c’est important : De nombreuses entreprises développent la technologie Light Fidelity ou LiFi depuis des années, mais l’IEEE a récemment franchi une étape importante vers la normalisation. Ce format de communication sans fil ne remplacera pas le WiFi ou la 5G, mais il présente des avantages indéniables qui pourraient le rendre utile dans certains contextes.

L’IEEE a publié la norme 802.11bb pour l’internet LiFi, un système de transmission sans fil qui peut être plus rapide et plus sûr que les méthodes sans fil traditionnelles. La nouvelle norme ouvre la voie à la fabrication d’appareils LiFi compatibles entre eux par différents fabricants. Toutefois, ne vous attendez pas à ce que le WiFi et l’Ethernet disparaissent de sitôt.

Au lieu d’ondes radio, la technologie Light Fidelity (LiFi) transmet des données par le biais de la lumière vacillante des ampoules LED ordinaires à des récepteurs capables de détecter les photons et de les reconvertir en informations. Les utilisateurs ne devraient pas remarquer le scintillement car il se produit à des fréquences supérieures à 60 Hz, trop rapides pour être perçues par l’œil humain. Par ailleurs, les signaux LiFi peuvent être 100 fois plus rapides que le WiFi, atteignant potentiellement 224GB/s.

Les entreprises qui travaillent sur cette technologie, notamment pureLiFi, Fraunhofer HHI et Philips, l’ont intégrée dans des systèmes d’éclairage afin que les appareils puissent recevoir l’internet par l’intermédiaire des plafonniers dans les maisons ou les bureaux. Fraunhofer HHI a proposé d’utiliser LiFi pour améliorer les transports en transmettant par l’intermédiaire des lampadaires, des feux d’arrêt et des phares des véhicules, ce qui pourrait permettre une communication de véhicule à véhicule.

L’internet basé sur la lumière peut présenter quelques avantages distincts par communiqué au WiFi ou à la 5G, outre des vitesses plus élevées. Comme il n’utilise pas d’ondes radio, il pourrait être utile dans les endroits où le spectre des ondes radio est déjà encombré. Par ailleurs, le LiFi peut maintenir un signal fort dans des endroits où d’autres technologies sans fil ont généralement des difficultés, comme à l’intérieur des tunnels. Le LiFi est également plus sûr parce qu’il ne pénètre pas les objets opaques, ce qui empêche quiconque de suivre, de brouiller ou d’intercepter les réseaux à travers les murs ou en dehors de la portée d’une source lumineuse.

Toutefois, l’exigence d’une connexion en visibilité directe ou par réflexion présente un inconvénient important, car elle limite la portée potentielle d’un réseau LiFi. C’est la raison pour laquelle le LiFi viendra probablement compléter, plutôt que remplacer, les technologies sans fil actuelles.

Par ailleurs, l’utilisation du LiFi nécessite des récepteurs différents de ceux que les fournisseurs proposent déjà aux clients et aux fabricants pour le WiFi ou la 5G, ce qui ajoute à l’encombrement technologique. PureLiFi a proposé une antenne légère pour les futurs smartphones, un récepteur USB pour les PC existants et d’autres produits basés sur le Li-Fi.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :