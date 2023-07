Windows 11 fonctionne avec seulement 176 mégaoctets de RAM

Pourquoi c’est important : Ce n’est un secret pour personne que les amateurs de PC sont très divers : certains aiment bricoler leur hardware pour en repousser les limites grâce à un refroidissement exotique et à l’overclocking, tandis que d’autres développent ou installent des mods pour leurs jeux préférés afin de découvrir l’œuvre originale sous un jour nouveau. Et puis il y a ceux qui veulent voir si Doom fonctionne sur un grille-pain ou si la dernière version de Windows peut être exécutée sur un système bien inférieur à la configuration officielle.

Les prix des mémoires DRAM pour PC sont en baisse constante depuis quelques mois, principalement parce que les joueurs n’achètent pas de mises à jour, alors que les fabricants de mémoires luttent pour résoudre un problème d’offre excédentaire qui a fait s’évaporer les bénéfices. C’est le bon moment pour construire un nouveau PC, car la mémoire système et les disques SSD ne seront probablement pas beaucoup moins chers, et les jeux commencent à avoir des exigences plus strictes dans ces deux domaines.

Windows 11 n’est pas très gourmand en mémoire vive, mais il est conçu pour en utiliser le plus possible afin d’accélérer son fonctionnement ainsi que le processus d’ouverture des applications et des fichiers fréquemment utilisés. Microsoft indique que vous avez besoin de quatre gigaoctets de mémoire vive pour faire fonctionner Windows 11, ce qui représente une augmentation significative par communiqué aux deux gigaoctets nécessaires pour faire fonctionner son prédécesseur (un gigaoctet si l’on considère la déclinaison 32 bits qui atteindra la fin de son support en 2025).

Voici un autre record du monde possible !

Windows 11 avec seulement 176 Mo de RAM, soit 23 fois moins que la configuration officielle requise (4 Go de RAM) !

Le système de base est une image fortement réduite de tiny11.

Inutile et superflu ? Absolument !

Impressionnant ? A vous de me le dire. pic.twitter.com/UeC6MY6wwz – NTDEV (@NTDEV_) 11 juillet 2023

Cependant, cela n’empêche pas des personnes comme NTDev d’essayer de le faire fonctionner avec des caractéristiques beaucoup plus modestes. Plus précisément, le développeur roumain à l’origine du projet Tiny11 a réussi à faire démarrer Windows 11 en utilisant seulement 176 mégaoctets de mémoire vive, soit 20 fois moins que la quantité de mémoire officiellement requise.

Comme vous vous en doutez, il ne s’agit pas d’une simple copie de Windows 11. Pour y parvenir, le développeur a dû réduire le système d’exploitation de Microsoft au strict minimum. Cela indique qu’en plus de l’absence de toutes les fonctionnalités qui rendent Windows 11 si gourmand en mémoire vive, le développeur a également dû supprimer des éléments tels qu’Explorer.

Ce dernier point est important car il s’avère que le fait de sacrifier le gestionnaire de fichiers par défaut de Windows a permis de réduire l’utilisation de la mémoire à environ 150-170 mégaoctets, contre 200 mégaoctets lors de la tentative précédente. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, la navigation dans le système d’exploitation simplifié nécessite l’utilisation de l’invite de commande, ce qui n’est pas vraiment pratique pour une utilisation réelle.

Un autre développeur et fanatique de Windows Insider, @XenoPanther, signale dans un commentaire à la vidéo que Windows 11 peut être exécuté en mode texte seul avec seulement 96 mégaoctets de RAM, bien que ce soit encore moins pratique que le projet de NTDev. C’est tout aussi insensé que d’essayer de faire fonctionner Windows 7 sur un processeur de 5 MHz associé à 128 mégaoctets de RAM ou d’installer Windows 95 sur une smartwatch, mais cela peut être une expérience cool et amusante qui peut apaiser le geek qui sommeille en vous.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :